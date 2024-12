“Cordoglio del Vice Presidente Chiorazzo per la scomparsa di Giovanni Bulfaro”

Con profonda commozione apprendo della scomparsa di Giovanni Bulfaro, un uomo che ha segnato la sua presenza in Consiglio regionale, di cui ne è stato anche Presidente, con il portato dei valori di impegno, serietà e dedizione per l’emancipazione di ogni singolo individuo e per la crescita sociale della comunità lucana.

Un tratto distintivo connotato dalla sua lunga esperienza nei movimenti cooperativi e contadini, di cui Giovanni Bulfaro è stato assoluto protagonista in Basilicata e non solo.

Alla sua famiglia giungano i sentimenti di vicinanza e le più sentite condoglianze per la grave perdita