LA SCUOLA AL CENTRO DELLA CRESCITA DI SAN CHIRICO RAPARO

Si è svolta ieri, presso la sede comunale di San Chirico Raparo, la prima assemblea pubblica voluta dal Sindaco e dall’Amministrazione.

“Il primo tema trattato, proprio per la sua importanza, è stato la scuola, a testimonianza dell’attenzione e della sensibilità che la nostra squadra di lavoro ha verso questo argomento – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Cirigliano.

All’incontro hanno presenziato oltre alla Giunta comunale, la Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Napolitano, i docenti e i collaboratori scolastici.

L’assemblea ha visto come protagonisti anche numerosi bambini, cuore pulsante del percorso didattico, accompagnati dai loro genitori.

“Durante il dibattito è stato rimarcato più volte il lavoro sinergico e instancabile tra amministrazione comunale e scolastica, per raggiungere obiettivi comuni e garantire la buona riuscita di progetti importanti – prosegue il primo cittadino – La scuola in un paese è vita, è crescita, è presente e futuro.

Nei paesini come il nostro, riconosciuto dal Ministero come area interna, affrontiamo ogni giorno le conseguenze delle dinamiche dei piccoli numeri e proprio per questo è necessario che le nostre comunità sia tenute vive, rispettate, valorizzate, potenziate e aperte allo sviluppo.”

Cirigliano ha poi illustrato le iniziative portate a compimento a favore del mondo scuola: “In questo contesto è importante considerare anche un servizio prescolastico che prepara i nostri bambini alla scuola dell’infanzia: l’asilo nido.

Da anni accoglie i più piccoli garantendo loro momenti di socializzazione, apprendimento, gioco, e consente anche ai genitori lavoratori di svolgere le proprie mansioni con la massima tranquillità.

Dopo l’impegno per la sicurezza dei nostri bambini, con lavori di adeguamento sismico dell’intero stabile, abbiamo potenziato la rete internet con la fibra ottica e abbiamo sostituito e comprato nuove attrezzature e utensili per la mensa. Il servizio mensa da quest’anno, grazie a una lucida e attenta programmazione della nostra amministrazione, è totalmente gratuito per tutti gli alunni.”

Il sindaco ha poi annunciato grandi novità a beneficio delle famiglie e delle alunne e degli alunni dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Paladino di San Chirico Raparo:

– BONUS SPESA sottoforma di buoni da spendere esclusivamente presso le attività commerciali situate sul territorio del Comune di San Chirico Raparo. Un piccolo sostegno per le famiglie e per le attività commerciali;

– PERCORSO EMOTIVO E DI CRESCITA DIDATTICA con cadenza settimanale, a partire dal 3 dicembre, per i bambini nella fascia d’età compresa tre i 3 ed i 14 anni, nel quale si svolgeranno attività di gruppo di apprendimento, crescita, rafforzamento della fiducia in sé, gestione delle emozioni, stimolazione delle abilità mnesiche e molto altro;

– LA POSTURA VA A SCUOLA: screening, valutazione e correzione degli atteggiamenti posturali scorretti. Valutazione posturale per i nostri bambini al fine di prevenire i problemi alla colonna vertebrale derivanti dalle posizioni assunte in modo non corretto;

– LABORATORI ARTISTICI: durante i quali i bambini, seguiti da professionisti del settore, apprenderanno tecniche di disegno e pittura e daranno libera espressione alla loro creatività e vena artistica;

– LABORATORI TEATRALI per promuovere l’espressione della propria creatività attraverso il linguaggio teatrale. Inventare e liberare la fantasia attraverso l’arte della recitazione, sarà un momento importante di crescita per gli alunni delle nostre scuole;

– PROGETTI SPORTIVI per promuovere la crescita e lo sviluppo con molteplici benefici per la salute fisica, mentale e cognitiva. Il programma di attività sportive sarà predisposto non appena termineranno i lavori di copertura del campo da Tennis. Le attività previste sono il tennis, il badminton, il pickleball e il tiro con l’arco.

Altre importanti novità presentate sono: riattivazione del gruppo estivo GrEst per permettere alle bambine e ai bambini di trascorrere le giornate sia nel totale divertimento attraverso attività sportive e ricreative, sia partecipando ad iniziative e laboratori culturali.

Abbonamento gratuito l’ingresso alla piscina comunale “Oasi del Relax” durante il periodo estivo per chi frequenta la scuola e disponibilità alla Dirigente per sostenere la realizzazione di gite scolastiche.

“Già nel mese di dicembre, l’amministrazione ha contribuito a una prima iniziativa fuori dal territorio comunale” fa sapere Cirigliano che prosegue illustrando le ultime iniziative: “Un aspetto importante per la tutela della salute dei bambini e del personale che gravita intorno all’istituzione scolastica, è la formazione in caso di emergenza.

Il nostro è un comune cardio-protetto con la presenza di quattro defibrillatori installati in diversi punti del territorio.

Nei prossimi giorni i docenti e i collaboratori svolgeranno i corsi per l’utilizzo del defibrillatore, per la disostruzione delle vie aeree e corsi antincendio al fine di gestire prontamente e al meglio eventuali momenti di pericolo.”

Cirigliano ha infine concluso: “È doveroso ringraziare il corpo docenti e i collaboratori per il costante, attento e preciso lavoro che svolgono quotidianamente.

Un sentito grazie ai genitori che sostengono San Chirico Raparo e che insieme a noi, valorizzano la nostra scuola.

Un importante ringraziamento va alla Sig.ra Dirigente, il suo lavoro, la sua collaborazione e la sua attenzione verso la nostra scuola è immenso, attento e fondamentale. Grazie sig.ra Dirigente, ci lusingano le parole spese per questa amministrazione comunale e per le iniziative che abbiamo messo in campo.

Nulla è lasciato al caso, abbiamo programmato, ottenuto risorse e investito sulla nostra scuola è continueremo a farlo. Finché lavoreremo tutti insieme nella stessa direzione con obiettivi comuni, San Chirico Raparo continuerà ad avere una scuola che tiene viva la nostra piccola comunità. La scuola è il presente e il futuro del nostro territorio e con essa San Chirico Raparo guarda avanti.”