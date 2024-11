Passaporti di danza, incontri con Eleonora Abbagnato

Incontri con il pubblico per approfondire i balletti in arrivo all’ Opera di Roma.

E’ l’obiettivo di “Passaporti di Danza”, la novità pensata per lastagione 2024/25 da Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di Ballo e della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera per creare un dialogo con gli spettatori sugli aspetti peculiari della danza in relazione alla proposta artistica.

Il primo appuntamento è in programma il 28 novembre alle 18 al Teatro Nazionale (via del Viminale 51, ingresso 10 euro) con il Passaporto di danza Contemporaneo.

Insieme con la giornalista e critica di danza Carmela Piccione, si entra nel vivo di due spettacoli che vanno in scena proprio al Teatro Nazionale: Omaggio a Martha Graham, a dicembre, e Trittico Contemporaneo, a marzo 2025.

All’incontro saranno presenti Jacqueline Bulnes e Lorenzo Pagano per parlare di Tecnica Graham, il vocabolario rivoluzionario pensato da una delle più grandi coreografe americane del XX secolo, che ha influenzato e modificato la danza in tutto il mondo.

Ne daranno dimostrazione gli allievi della Scuola di Danza. Il dialogo proseguirà con Francesco Annarumma, autore di Creature, la nuova creazione del coreografo napoletano, classe 1988, nel programma del Trittico di marzo, con In Esisto di Vittoria Girelli, e S di Philippe Kratz.

I prossimi appuntamenti sono in calendario il 17 marzo con il Passaporto di danza Onegin e il 22 ottobre con il Passaporto di Danza Marco Spada.

