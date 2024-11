Basket: Nba; Denver si arrende a Dallas, Warriors e Bucks ok I Celtics passano a Washington

Denver ritrova Nikola Jokic dopo tre partite di assenza, rimonta da -24 ma nel finale si arrende a Dallas priva di Luka Doncic, capace di vincere la quarta partita in fila.

Golden State passa 108-112 a New Orleans e si assicura un posto nella fase a eliminazione della Nba Cup.

Milwaukee vince per la quinta volta nelle ultime sei spinta da un grande Antetokounmpo (tripla doppia da 37 punti), Philadelphia ferma la crisi superando Brooklyn con i 30 punti del rookie Jared McCain.

Il marchio delle grandi squadre è quello di riuscire a vincere (96-108) anche quando non sono al loro meglio, e i Celtics a Washington dimostrano ancora una volta di essere una grande squadra.

In una serata in cui Jayson Tatum gira a vuoto (16 punti ma con 6/19 al tiro di cui 0/10 da tre) e i Celtics in generale tirano col 24% da tre punti, i biancoverdi riescono comunque a vincere la seconda partita su tre valida per la Nba Cup grazie ai 31 punti di Jaylen Brown, autore anche della tripla della staffa a 46 secondi dalla fine.

Ai padroni di casa non bastano i 23 punti di Jordan Poole, i 21 di Kyle Kuzma e i 18 con 10 rimbalzi dell’ex Malcolm Brogdon: la striscia di sconfitte si allunga a 10.

ANSA