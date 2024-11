Assessore Latronico al convegno ‘L’Arte di opporsi”

L’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha preso parte oggi, a Latronico, al convegno e alla mostra itinerante “L’Arte di opporsi”, un’importante iniziativa che unisce arte e dialogo per promuovere una riflessione condivisa sull’urgenza di opporsi a ogni forma di violenza.

L’evento, promosso dal Comune di Latronico in collaborazione con numerosi artisti e associazioni, “rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la comunità sul valore del rispetto, della solidarietà e della cultura come strumenti per il cambiamento sociale” – ha detto l’assessore -.

Ringrazio il Comune, il Sindaco, ipromotori e gli artisti per aver dato vita a questa iniziativa che coniuga sensibilizzazione e bellezza, portando all’attenzione temi centrali per la crescita della nostra società.

Opporsi alla violenza significa costruire, insieme, una cultura fondata sulla dignità della persona, sul dialogo e sull’empatia.

È con eventi come questo che possiamo accrescere la consapevolezza collettiva e promuovere una vera trasformazione culturale coinvolgendo le agenzie educative e le famiglie che in questo, rivestono un ruolo cruciale.”

L’assessore ha sottolineato inoltre, il valore della collaborazione tra istituzioni e mondo dell’arte, evidenziando come tali sinergie possano contribuire concretamente al benessere sociale e culturale delle comunità.

“Questa giornata non si propone solo come un momento di memoria ma custodisce un messaggio di speranza e ribadisce l’impegno nell’opporsi: un’”arte” che richiede coraggio nel rompere gli schemi del silenzio e comporta la perseveranza da parte delle società”.