Futsal Senise avanti nel primo tempo, ma la Virtus Libera Forio Ischia rimonta e vince 6-4

Un grandissimo primo tempo del Futsal Senise al cospetto della fortissima Virtus Libera Forio Ischia con le due squadre che vanno al riposo sul 4-2.

Nella ripresa avvio da brividi degli uomini di Masiello che si fanno rimontare in 40” il doppio vantaggio perdendo poi il match. Dopo comunque la bella prestazione, soprattutto nella prima frazione, i lucani restano a quota due in classifica in vista dell’impegnativo derby con il Città di Potenza.

Nei primi cinque minuti la partita è bella ed equilibrata con Dipinto che ha due buone occasioni (nella seconda colpisce il palo interno). Poi, la partita s’infiamma con ben tre occasioni una per i campani e due per i bianconeri con D’Ignoti che nella seconda si vede parare il tiro miracolosamente.

A 11’22” lucani in vantaggio con un gran diagonale di sinistro sul secondo palo di capitan Dipinto. Sull’1-0 la gara è sempre piacevole con Rotaru che sfiora il raddoppio che arriva a 6’35” con Iacovino che riceve sempre da Dipinto. Passa un minuto e il Futsal Senise sfiora il tris con Dipinto che mette incredibilmente la sfera fuori.

Gol sbagliato gol subito con i campani che accorciano le distanze con Colhado con un bel sinistro. A 3’15” dalla fine Grandinetti rimette le cose apposto con un bel tiro al volo.

I ragazzi di Masiello ci provano ancora con Boschiggia e Dipinto facendo le prove generali per il poker che arriva ancora grazie ad un’invenzione di Dipinto. A un secondo dal termine il 4-2 dell’Ischia con Coppa.

L’avvio di ripresa degli uomini di casa è traumatico tanto che a 18’42” subiscono il punto del 4-3 con Odierna che dopo trenta secondi, con una marcatura fotocopia, fa quattro pari.

La gara per il Futsal Senise è tutta in discesa con gli ospiti che restano in quattro per l’espulsione di Caruso protagonista di una manata su D’Ignoti.

Nei due minuti di superiorità numerica i bianconeri attaccano ma non trovano la via del gol sciupando duo chance con Iacovino.

A tredici minuti dal termini ecco il sorpasso dell’Ischia con un bel tiro di Rotella che vede Boschiggia fuori dai pali. I bianconeri con il quinto di movimento attaccano ma non trovano il pari con i campani che a sei minuti dalla fine della gara trovano il sesto gol ancora con Colhado con un tiro dalla distanza. Il match termina 4-6

TABELLINO

FUTSAL SENISE-VIRTUS LIBERA FORIO ISCHIA (4-2) 4-6 Marcatori: Dipinto (S) (2), Iacovino (S), Colhado (I) (2), Grandinetti (S), Coppa (I), Odierna (I) (2)

FUTSAL SENISE: D’Agostino, Salerno, Rosato, D’Ignoti, Carbone, Cuccarese, Grandinetti, Rotaru, Dipinti (K), Sergio, Iacovino, Boschiggia. Coach Masiello

VIRTUS LIBERA FORIO ISCHIA: Coppa (K), Polito, Colella, Cuomo, Caruso, Silvitelli, Odierna, Beluco, Caceres, Buongiovanni, Colhado, Dotto. Coach Di Costanzo

Note: ammoniti: Carbone (S) Espulsi: Caruso (I)

Spettatori: 200 circa