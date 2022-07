Eccellenza e Promozione, ecco le date di iscrizione e inizio attività

Il Comitato Regionale Basilicata sta programmando l’inizio della nuova Stagione Sportiva 2022/2023.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha fissato i nuovi termini per le procedure d’iscrizione ai Campionati e le date di inizio dell’attività agonistica.

“Apriremo le iscrizioni ai Campionati nei prossimi giorni – afferma il Presidente del C.R.B. Emilio Fittipaldi – a partire da Eccellenza, Promozione, Under 17 e Under 15 Regionali, la cui scadenza è fissata al 26 luglio. Comunico sin da ora che gli importi delle iscrizioni rimarranno invariati rispetto alle stagioni precedenti”.

Il primo appuntamento sul campo è per la Coppa Italia di Eccellenza “Gian Franco Lupo” e per la Coppa Italia di Promozione “Mauro Tartaglia” che prenderanno il via il prossimo 28 agosto. I Campionati di Eccellenza e Promozione avranno inizio con la prima giornata prevista domenica 4 settembre.

Ulteriori notizie sulle norme di carattere generale e disposizioni relative ai Campionati indetti dal C.R. Basilicata saranno rese note con la pubblicazione dei prossimi Comunicati Ufficiali.

