“Panorama on the road”, prima tappa a Matera

Sarà l’intervista del direttore di Panorama, Maurizio Belpietro, al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ad aprire a Matera sabato 23 novembre alle 15, nella cornice del Relais Alvino, “Panorama on the road”, l’evento itinerante promosso dal settimanale per tracciare dal dialogo con autorevoli esponenti delle istituzioni e dell’imprenditoria i nodi cruciali e le sfide che nel futuro attendono il Paese.

La prima giornata sarà ricca di appuntamenti e di spunti. Dopo l’apertura con il presidente Bardi sul tema “L’orgoglio del Sud per un Italia più forte”, seguiranno altre sessioni.

Alle 15,30 si avvicenderanno il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, per un confronto sull’agricoltura del futuro tra innovazione e cambiamenti climatici.

Alle 16 il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e, a seguire l’assessore regionale Carmine Cicala e il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, parleranno di come la politica dei dazi annunciata dal nuovo presidente Usa Donald Trump potrebbe impattare sulla Unione europea e sul made in Italy.

Infine, alle 17 l’ultima sessione prevede un focus su “investimenti ed energia, tra Pnrr e prossima finanziaria” con il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il responsabile immobiliare di Poste italiane, Paolo Gencarelli, e Nicola Lanzetta, Head of Italy – Enel.