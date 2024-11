C.S. Forum culturale Idee daL Sud

Si terrà Sabato 23 Novembre, dalle ore 9,30 a Bari, presso il Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante,via Orfeo Mazzitelli 41 il Forum culturale Idee dal Sud. Il Forum è promosso ed organizzato da ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali con la collaborazione di IO SUD – Segreteria Regionale Puglia, dallo Schiller Institute e da Gens Nova.O.d.V L’evento culturale che avrà luogo nel capoluogo pugliese si propone di fornire delle risposte concrete alla spinosa domanda del nostro tempo: La vita Umana è ancora un valore irrinunciabile?

In un mondo dove la globalizzazione ha ormai prevaricato ogni buon senso e ha completamente distrutto quell’interessenza che univa i popoli della terra, arrivando sinanco a minare le fondamenta , dell’impianto sociale più importante al mondo, la famiglia, ha ulteriormente aggredito e vandalizzato il concetto più sublime quello

della vita che oggi pare non abbia più valore. I gravi fatti di cronaca ormai quotidiani evidenziano questo gravissimo effetto. Cosa fare per arginare o per meglio dire combattere il fenomeno dilagante? Una delle risposte potrebbe essere la realizzazione di un “Osservatorio sulla sicurezza dei cittadini” costituito da Partnership

tra le varie Pubbliche Amministrazioni, Mass-media e Società civile per promuovere, soprattutto, la collaborazione dei cittadini con le autorità per il contrasto alla criminalità.

L’evento pubblico che avrà inzio alle ore 9,30 vedrà la partecipazione di ospiti illutri tra cui l’ Avv. Francesco Paolo Sisto Vice Ministro alla Giustizia, e la Prof.ssa, Senatrice Adriana Poli Bortone Presidente Nazionale IO SUD e Sindaco di Lecce. Dopo l’apertura a cura del Dott. Antonio Peragine, delegato regionale ENAC e Direttore del Corriere Nazionale, inizierano i lavori moderati dal Dott. Maurizio Abbate – Presidente Nazionale ENAC e dalla Dott.ssa Alessia Ruggeri – Delegata Schiller Institute.

Sono previsti gli interventi del Prof . Salvatore Maria Mattia Giraldi

– Rettore della Federiciana Università Popolare; del Prof. Pierfranco

Bruni – Presidente Centro Studi Francesco Grisi; della Dott.ssa Maria

Pia Di Medio – medico- già sindaco di Cassano delle Murge; dell’Avv.

Ascanio Amenduni, esperto europeo in diritto; dell’Avv. Antonio Maria

Lascala Vicepresidente Gens Nova o.d.g.; del Prof. Giuseppe

Mastronardi – Docente di Data Security e Digital Forensics; del Prof.

Rosario Polizzi, medico, già parlamentare XIII legislatura; del prof

Filippo Maria Boscia, Presidente assoc.naz medici cattolici e Società

Italiana di Bioetica; della prof. Italia Buttiglione, presidente Patto

Etico e Civico di Scienze e Vita; Dell’Avv.to Francesca Magliano-

movimento IO SUD – con delega regionale all’associazionismo; della

signora Margherita Rebufoni – reppresentante della Fondazione Nadia

Toffa; della Prof.ssa Roberta Simini – Già Docente di Teologia

patristica presso Facoltà di Teologia Pugliese; della Dott.ssa Anna

Paola Giuliani – Vicesindaco del Comune di Sansevero, e dell’Ing.

Domenico Di Paola – già AD aeroporti di Puglia.

La partecipazione all’evento, seconda tappa di una serie di manifestazioni culturali proposte su tutto il territorio nazionale, ètotalmente gratuita.