” Consiglieri di centrodestra e Assessore Pepe: ‘Fondi urgenti per la manutenzione delle scale mobili di Potenza’”

I sei consiglieri regionali di Potenza appartenenti al centrodestra, Alessandro Galella, Fernando Picerno, Maddalena Fazzari, Michele Napoli, Francesco Fanelli e Mario Polese, hanno tenuto oggi un importante incontro con l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, per affrontare le criticità legate agli impianti meccanizzati del servizio scale mobili della città di Potenza.

Durante l’incontro, i consiglieri hanno condiviso le preoccupazioni dei cittadini riguardo al funzionamento non ottimale degli impianti di scale mobili, che rappresentano un’importante infrastruttura per la mobilità urbana di Potenza.

È stato sottolineato come la manutenzione insufficiente possa rappresentare un rischio per la sicurezza e un disservizio per la comunità.

I consiglieri regionali hanno chiesto all’Assessore Pepe la disponibilità di un impegno urgente per il finanziamento degli impianti e la possibilità di stanziare fondi regionali per garantire interventi tempestivi e risolutivi, al fine di migliorare l’efficienza e la fruizione in toto delle scale mobili.

L’Assessore Pasquale Pepe ha espresso la sua disponibilità a collaborare attivamente con i consiglieri per trovare soluzioni concrete e rapide.

Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la risoluzione delle problematiche legate agli impianti di scale mobili a Potenza.

I consiglieri regionali e l’Assessore Pepe si impegnano a continuare il dialogo e la collaborazione per migliorare la qualità della vita urbana e la mobilità nella città.