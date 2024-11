Un drammatico incidente agricolo ha sconvolto la comunità di Colobraro in provincia di Matera. Un uomo di 69 anni ha perso la vita mentre stava lavorando nei campi di contrada Finata. Il trattore che stava guidando si è ribaltato, schiacciandolo sotto di sé. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.