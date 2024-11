“Il nostro caro angelo”: quattro amici di Tramutola (PZ), una passione, un mito

È la scia de “Il mio canto libero”. È l’album simbolo della maturità musicale di Lucio, ma è anche altro…L’hanno battezzata “Il nostro caro angelo” la neo tribute band tutta dedicata a Lucio Battisti.

Ha soli tre mesi ed è nata nel cuore dell’estate a Tramutola, in provincia di Potenza.

Uniti dalla passione per la musica, loro compagna di viaggio da circa vent’anni, quattro amici decidono così di dare linfa al loro talento.

Ognuno con la sua storia musicale diversa, diventano una cosa sola sotto un’identità che rimanda al frontman del gruppo, Angelo Lavieri, che con la sua voce e la sua chitarra (proprio come era solito fare il grande Lucio), insieme al chitarrista solista Michele Cantiani, al bassista Antonio Flaviano, e al batterista e percussionista Nicola Marcone, rendono omaggio al genio di Lucio Battisti portando sul palco e nei locali tutti i grandi

successi della sua discografia con un’interpretazione che mantiene, ancor di più, vivo il suo ricordo.

Diverse sono state le loro fasi di sperimentazione e di ricerca sonora, al fine di creare in ogni brano proposto la giusta atmosfera rimanendo sempre fedeli alle volontà dell’artista.

E alla domanda sul come mai hanno deciso di creare un gruppo proprio in onore di Battisti, loro rispondono cosi: “Innanzitutto perché è uno dei cantautori italiani più famosi, ma soprattutto è colui che, dopo diverse fasi, ha permesso di esprimere al meglio le nostre qualità musicali.

Il repertorio da noi proposto spazia tra i grandi successi degli anni ’70, dove è possibile assaporare note di rock, blues e folk, fino ad un pop elettronico; fonte di ispirazione anche per gli artisti dei giorni nostri. Il nostro omaggio si pone come obiettivo principale di intrattenere e allietare ogni tipo di manifestazione, le nostro bagaglio artistico musicale ci consente di esibirci in diverse realtà, dai locali di ogni genere a piazza, o anche come support band, spinti sala grinta di entrare ‘nel cuore, nell’anima’ di tutte le generazioni”.

Presto verrà pubblicato il calendario delle loro tappe.