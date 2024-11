Bochicchio: “Su crisi idrica e sanità pronti a collaborare”

“Sull’acqua si poteva fare prima e meglio per evitare la crisi idrica. Così come sulla sanità bisogna costruire una strategia condivisa.

Per questo nell’interesse dei lucani siamo disponibili a collaborare con il presidente Bardi ma è necessario che le questioni vengano affrontate in Consiglio regionale per trovare tutti insieme le migliori soluzioni”.

È quanto dichiara il capogruppo del fronte della sinistra in Consiglio Regionale, Antonio Bochicchio, ribadendo la posizione espressa dalle opposizioni consiliari che, nel corso di una conferenza stampa, hanno chiesto la convocazione di un Consiglio straordinario sulla crisi idrica e di un altro sulla sanità.

“In particolare –conclude Bochicchio – ribadiamo anche la necessità di intervenire con ristori economici per le attività produttive ricadenti nei 29 comuni serviti dallo schema idrico della Camastra.

Oltre ai semplici cittadini bisogna chiedersi come dovranno essere ristorate quelle attività produttive colpite da questa grave emergenza”.