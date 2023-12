Elezioni Regionali: Fondazione FareFuturo Senise, “solo il centro destra è favorito e vincente”

“Il nostro concittadino dott. Angelo Chiorazzo probabile candidato alla Presidenza della Regione sostenuto dal partito democratico con i suoi conflitti di interesse, se esistono o sono celati ad arte, non interessano al popolo di Senise che gli sono grati per i posti di lavoro che ha assicurato.

Se Senise non è morta, la città sopravvive grazie alla cooperativa Auxilium e poco altro che ha dato lavoro e benessere a tante famiglie.

Nelle competizioni elettorali che seguono, tuttavia il re delle cooperative bianche con il suo movimento civico, non ha la forza e non può riabilitare quella sinistra la quale lo sostiene perché rappresenta un passato improponibile che ha fatto collassare la Basilicata.

Dove erano coloro i quali dovevano difendere gli ultimi in un sistema amorale che ha favorito e alimentato il potere solo ad alcuni creando sottosviluppo e povertà.

Cosa ha prodotto il PD partito regione in tanti anni di governo per meritarsi il merito di deliggittimare il centro destra.

Chi polemizza dimentica spesso di aver governato la sanità per decenni e di aver fallito per poi essere stato già condannato dai Lucani ancora prima dei giudici.

Certamente in Basilicata il centro destra deve migliorare ma non può tornare indietro.Le difficoltà sono ancora molto pesanti da sopportare soprattutto quello sullo spopolamento e la mancanza di lavoro che sono da addebitare alla mancata programmazione e di non aver reciso in maniera netta con il passato, ma si è distinto per provvedimenti unici in tema occupazionali, ha stabilizzato i lavori precari ricevuti per eredità ed ha bandito concorsi pubblici che erano stati solo annunciati nelle precedenti legislature.

Solo il centro destra può promuovere la crescita di una classe dirigente selezionata sulla base della meritocrazia piuttosto dell’appartenenza in grado di dare risposte adeguate ai cittadini con un figure di qualità che dovranno riempire responsabilità sul futuro della Regione”.

Prof Giovanni Lonetti Coordinatore Fondazione FareFutura Senise