Maratea capitale italiana della comunicazione

Si è svolta nella Sala Conferenze dell’Istituto italiano di Cultura di New York la quinta edizione del Caruso Tribute Prize, prodotto dalla Melos International e condotto dalla giornalista Barbara Politi. Il “Caruso Tribute Prize” ideato da Dante Mariti e scritto dagli autori Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci, con la regia Ornella Fado, è un riconoscimento destinato alle eccellenze italiane, ossia a coloro che si sono distinti nei vari rami delle attività culturali.

La serata di gala, con musica e relative premiazioni, si è tenuta in occasione della celebrazione dei 150 anni della nascita di Enrico Caruso. Il giornalista, scrittore e comunicatore originario di Maratea Biagio Maimone è stato insignito del “Caruso Tribute Prize quale miglior comunicatore italiano del 2024.

A consegnare il premio allo scrittore è stato il sindaco di Caserta e presidente Anci Campania Carlo Marino con la seguente motivazione “Per la sua capacità di raccontare con sensibilità e passione storie che illuminano le sfaccettature più complesse della realtà dando voce a temi di grande rilevanza sociale“.

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha scritto al giornalista di Maratea una lettera di incoraggiamento: “Una presenza la sua che dà visibilità e merito alla nostra Basilicata essendo Lei espressione di questa terra di incanto e di meraviglie.

Il tema che propone attraverso le pagine del suo libro è di straordinaria importanza in un tempo in cui il linguaggio rappresenta sempre più quel luogo di incontro e dunque di confronto tra le parti. Uno spunto per riflettere sul valore della parola e sul ruolo della comunicazione in quest’epoca caratterizzata da conflitti atroci che sfociano sovente in una disumanità disarmante”.

Biagio Maimone è promotore dell’iniziativa “Area Sud Basilicata Patrimonio Mondiale dell’Umanità” e del Progetto “Ricas Italia” per la Cultura della Sostenibilità che coinvolge 27 comuni dell’Area Sud Basilicata.

Il premio gli è stato riconosciuto per aver creato una nuova corrente di pensiero nell’ambito della comunicazione, divulgata con il libro “La Comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario” che pone al centro la parola educativa, la parola che egli definisce “vitale” in quanto capace di creare relazioni umane improntate al rispetto reciproco, alla fratellanza, al rispetto della sacralità della dignità umana, che non può essere umiliata con offese e menzogne.

Il libro ha ricevuto la Santa Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Francesco e l’apprezzamento del Console italiano a New York, di Monsignor Yoannis Lazhi Gaid, presidente della Fondazione della Fratellanza Umana e dei Presidenti delle Regioni Basilicata e Lombardia ed un messaggio dal Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il premio tiene conto anche dell’impegno di Maimone per aver richiamato, mediante il giornalismo, alla necessita’ di far vivere il dialogo interreligioso e la solidarietà attraverso le iniziative dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, di cui è Direttore della Comunicazione, che si qualifica nei termini di attività giornalistica a favore dei bambini poveri ed abbandonati dell’Egitto.

L’Associazione è stata fondata da Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario personale di Papa Francesco, in seguito alla sottoscrizione del Documento sulla ‘Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune’, il 4 febbraio 2019, da Sua Santità Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb.

Il giorno prima, il 14 ottobre, si sono svolte le celebrazioni del Columbus Day a cui hanno partecipato tutti i premiato della quinta edizione e i vari rappresentanti delle istituzioni.

“In veste di Fondatore e Presidente dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo” desidero formulare un messaggio di apprezzamento dell’impegno di Biagio Maimone, sia in veste di giornalista, sia in veste di scrittore, nonché di Direttore dell’Ufficio Stampa della suddetta Associazione” ha scritto Monsignor Yoannis Lazhi Gaid nella lettera di ringraziamento indirizzata a Maimone sottolineando altresì: “Nel contempo mi è gradita l’occasione per poter esprimere la mia condivisione dei contenuti del saggio ‘La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario’. Desidero inoltre far presente la partecipazione attiva di Biagio Maimone alla promozione del dialogo interreligioso”, mediante il suo impegno giornalistico, con cui divulga le iniziative dell’Associazione.

Il suo impegno, senz’altro, contribuisce a qualificarlo, ancor più, come autorevole professionista della comunicazione socio-umanitaria, che lo rende altamente meritevole del premio come miglior comunicatore dell’ anno.

Biagio Maimone è un comunicatore attento alla dimensione religiosa, nonché spirituale della vita. Molto profondo è l’anelito che lo guida nella divulgazione dei progetti scaturenti dal Documento sulla Fratellanza Umana, che, mediante l’Associazione ‘Bambino Gesù del Cairo’, sono stati realizzati”

Tra le personalità premiate quest’anno figurano Gianni Russo, attore e imprenditore, noto per il ruolo ne “Il Padrino”, Fabio Armiliato, tenore di fama internazionale, il Professore Fabio Finotti, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York; Vince Tempera, compositore e direttore d’orchestra, Alessandro Lora, giovane tenore italiano, noto per le sue esibizioni a New York, Rosario Procino, imprenditore di successo nella ristorazione a New York, Shanté Williams, sovrintendente della Carolina Opera, Desirée Wallis Busnelli, celebrity influencer culturale, Zamfir Antoniu, sovrintendente dell’Opera Romana Craiova, Professore Avv. Angelo Maietta, per la promozione del made in Italy, Gianni Todini, direttore dell’agenzia Askanews, So-Chung Shinn, filantropa e Managing Director del Metropolitan Opera di New York.

Un riconoscimento speciale è stato assegnato al pianista Joseph Lu per il brano Power of Love, dedicato al tema dell’autismo. L’evento, patrocinato dalla Regione Campania e dai Comites di New York, ha visto la partecipazione di istituzioni italiane e americane, oltre a ospiti illustri della comunità newyorkese.

Tra i presenti, il testimonial del premio, l’avvocato Michele Sarno, volto noto di Raiuno. Tra i talenti musicali presenti: il jazzista Marco Di Gennaro, la soprano Kristin Sampson, la violinista Giovanna Ferrara e la pianista Kathryn Oleander.

“Questo Premio rappresenta una importante occasione per assegnare riconoscimenti a varie eccellenze Italiane che si sono distinte in diversi settori quali la lirica, il sociale, l’arte, il made in Italy, sia in America, sia nel mondo” ha dichiarato il produttore Dante Mariti.

Il Caruso Tribute Prize sarà trasmesso su Rai Italia il giorno 8 novembre alle 22.15 a New York e Toronto, alle 19.15 a Los Angeles e alle 23.45 a Berlino, il 9 novembre alle 00.15 a Buenos Aires e San Paolo, alle 11.15 a Sydney, alle 08.15 a Pechino e Perth, alle 00.45