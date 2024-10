VITTORIA IMPORTANTE con Invicta Brindisi. Basket, Divisione Regionale 1

La vittoria viene blindata dalla lunetta quando Arancibia, nel giro di pochi secondi, mette a frutto gli effetti di un fallo antisportivo.

Finisce 65-60 tra Santa Rita Taranto e Invicta Brindisi, sul parquet del Palafiom, nella terza giornata del campionato di Divisione Regionale 1 di pallacanestro.

E’ stata una partita equilibrata, agonisticamente vibrante, in bilico sino a 5” dalla sirena.

Agli ospiti il merito di aver approcciato bene sul parquet tarantino, chiudendo in vantaggio all’intervallo (28-31) e di aver ricucito il break del quarto periodo: tre triple di fila per Santa Rita (58-46) seguite dal costante recupero degli ospiti (59-59 a 42” dalla sirena).

“Partita difficile contro un’ottima Invicta Brindisi – conferma Nicola Leale – ad ogni nostro tentativo di andar via… tornavano sempre in contatto”.

Proprio così. Santa Rita Taranto sabato scorso ha faticato non poco per superare gli adriatici la cui classifica, per adesso, non rende affatto i valori espressi sul campo.

“Nei primi due quarti, sul tiro da fuori abbiamo avuto una cattiva percentuale che ci ha penalizzato anche su alcune situazioni di tiro aperto – prosegue l’allenatore tarantino – la partita è stata nervosa e il punteggio la dice tutta.

La squadra ha ancora una volta mostrato carattere quando si è trattato di gestire e sovvertire i buoni momenti avversari. Quella di sabato scorso è stata una vittoria importante. Ora però testa al Martina, squadra che ha già dimostrato il suo valore in questo avvio di campionato”.

L’appuntamento è per domenica prossima, 3 novembre, contro la NewGen Martina. Si gioca a Cisternino, nel palasport di piazza dei Navigatori. Palla a due ore 18.



#Divisione Regionale 1 BASKET

Santa Rita Taranto 65

Invicta Brindisi 60

(17-14, 28-31, 49-46)

Santa Rita Taranto

Arancibia 24, Bianchi 2, Cianci 16, Conforti 12, Egitto, Fanizzi, Masciulli 4, Moffa, Sperti 7, Zicari P, Mandrillo ne, Greco ne.

All. Leale, ass. Simonetti e Zicari N.

Invicta Brindisi

Leggio 11, Colucci 20, De Gennaro 2, Fusco 2, De Giorgi 9, Bellanova 10, Cocco 3, Caloro S. 3, Leo, Caloro M. Meccia, Dario.

All. Della Corte

