JACK DANIEL’S IL MURALES REALIZZATO DALL’ARTISTA RED LONGO FA DA CORNICE ALL’INGRESSO DELL’ALCATRAZ A MILANO

La musica è nel DNA di Jack Daniel’s da sempre.

È una parte fondamentale della sua storia, da quando nel 1892 Mr. Jack Daniel formò la Silver Cornet Band insieme ai lavoratori della celebre Distilleria del Tennessee, per condividere insieme tanti eventi speciali.

Dai piccoli locali, alle arene con il tutto esaurito, il brand più iconico di whiskey è sempre presente nei più importanti appuntamenti della musica live.

Per celebrarla, Jack Daniel’s propone uno speciale murales che fino a fine novembre ricoprirà completamente l’intera parete di ingresso dell’Alcatraz, uno dei locali storici di Milano che accoglie quotidianamente da più di 25 anni live indimenticabili dei più grandi artisti italiani e internazionali.

Il murales è realizzato da Red Longo, talentuoso artista originario dell’Etiopia ma italiano di adozione che ha personalizzato la parete frontale del locale di ben 375 mq, con gli elementi e i colori più iconici del brand nato in Tennessee: la classica bottiglia di Old N.7, prodotto nello stesso modo dal 1866, che si differenzia per l’esclusivo filtraggio goccia a goccia attraverso tre metri di carbone vegetale di legno d’acero e il logo del brand.

Una domination senza precedenti che porta lo spirito e le passioni di Mr. Jack nel cuore musicale di Milano.

La pianificazione è a cura di Spark Foundry.