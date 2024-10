“RSA e vaccini: la UilP chiede un cambio di passo per tutelare gli anziani”

La Uil Pensionati di Basilicata chiede un intervento urgente per migliorare la qualità dell’assistenza agli anziani nelle strutture residenziali.

Il recente manuale per l’accreditamento, pur essendo un passo avanti, non tiene conto delle nuove esigenze emerse durante la pandemia.

È necessario aggiornare i criteri, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra operatori e ospiti e le condizioni degli ambienti. Non possiamo permettere che gli anziani siano costretti a vivere in strutture inadeguate, dove la loro salute e il loro benessere sono a rischio.

Inoltre, chiediamo alla Regione di accelerare la distribuzione dei vaccini antinfluenzali, fondamentali per proteggere le persone più fragili. È inaccettabile che gli anziani siano ancora in attesa di questa essenziale misura di prevenzione.”

“A nostro avviso – proseguono i due segretari Vaccaro e Coppola (Uilp)- sarebbe necessario dare corso ad una riflessione rispetto ai parametri e requisiti previsti, al fine di procedere a modifiche ed integrazioni rivenienti dall’analisi della loro efficienza-efficacia.