Ospedale di Stigliano, Nicola Morea (Azione): «fondamentale riportare i servizi al territorio»

“Il futuro dell’Ospedale “Salvatore Peragine” di Stigliano è un’opportunità per l’intera area. Grazie a un investimento della Regione di 11 milioni di euro per Ospedale Sicuro, Ospedale di Comunità, attrezzature e molti altri interventi, questa prospettiva oggi è concreta.

Tra gli obiettivi da inserire nel prossimo Piano Sanitario ci sono la riattivazione in questa struttura della lungodegenza, l’ampliamento della piattaforma ambulatoriale con specialità ulteriori e della diagnostica.

È fondamentale riportare i servizi al territorio, nella piena consapevolezza di quelle che sono le necessità e le peculiarità di quest’area della Basilicata: una sanità più vicina e attenta, che non costringe i cittadini a lunghi viaggi, in una zona in cui questo diventa anche più complesso.

Il “Peragine” ha tutte le carte in regola per essere un presidio in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro.

Un ospedale fortemente voluto dalla comunità e da Salvatore Peragine, che fu primo Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata e di Stigliano era originario, e che oggi alla comunità deve tornare nel pieno delle sue potenzialità. Accanto ai contenitori, dobbiamo portare contenuti.”