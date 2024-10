IDENTITA’ RISCOPERTE

Il territorio lucano è uno scrigno di piccoli gioielli, località che racchiudono grandi saperi e tradizioni che hanno portato il nome della Basilicata ad essere riconosciuto ed apprezzato grazie a dei luoghi simbolo o sapori particolari e caratteristici.

Tra questi “U PAJIS RU ZAFARAN” ed il “POPOLO DEI GROTTAROLI”

Dalla collaborazione dell’associazione Argento Vivo di Senise e dell’associazione Mille e una Grotta di San Giorgio Lucano nasce una nuova esperienza culturale per le scuole.

Senise e San Giorgio Lucano sono due località ricche di storia e di tradizioni uniche, già conosciute oltre i confini regionali, che non possiamo non far conoscere alle nuove generazioni di lucani, da qui la proposta di una visita didattica abbinata a questi due luoghi….

La prima scuola ad aderire l’IC2 di Policoro l’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II con le Classi Seconde A, B, C, D, E.

Gli insegnanti che li hanno accompagnati hanno commentato: <<I nostri ragazzi hanno intrapreso un’avventura indimenticabile nelle meraviglie della natura, partendo alla scoperta di San Giorgio Lucano e dell’Osservatorio Avifaunistico di Senise, situato nel suggestivo Promontorio del Lago di Montecotugno, parte del Parco Nazionale del Pollino a Senise.

Durante la visita, gli studenti sono rimasti affascinati dalla bellezza mozzafiato del paesaggio circostante, ricco di flora e fauna tipica della regione.

Hanno potuto esplorare le tipiche grotte di San Giorgio Lucano, veri e propri tesori di storia e cultura, ed incontrare i “rull”, antiche strutture per la conservazione dei prodotti agricoli, che raccontano di un passato legato alla tradizione contadina.

L’esperienza è stata arricchita poi a Senise U Pajis ru Zafaràn con laboratori pratici, tra cui la creazione delle famose Serte dei peperoni cruschi “U Zafaran” di Senise IGP, qui i ragazzi hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova ed imparare un aspetto importante della cultura gastronomica locale.

Questa uscita non è stata solo un viaggio attraverso la natura, ma anche un’interessante esplorazione di “Identità Riscoperte”, un modo per connettere i nostri giovani con le tradizioni e le meraviglie del territorio. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza.

Un ringraziamento particolare va alla Dirigente prof.ssa Maria Carmela Stigliano per averci dato questa bella opportunità ed al Sindaco di San Giorgio Lucano che ci accolto nella sua città con immensa gioia e grande disponibilità, mettendoci a disposizione una guida competente ed esperta : Il Sig Pietro Valicenti Presidente dell’ associazione Mille e una grotta di San Giorgio Lucano ed un grazie va al C.E.A.S. Osservatorio Avifaunistico ideatore della proposta gestito dall’associazione Argento Vivo di Senise capitanata dalla Presidente Sig.ra Gabriella Policicchio>>.