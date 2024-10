Harris-Trump, tycoon a +0,9% nei 7 stati in bilico Wsj, Trump in vantaggio con il 47% contro il 45% di Harris

Kamala Harris e Donald Trump sono sempre testa a testa nei sette stati in bilico, con il tycoon avanti in tutti con una media dello 0,9% secondo realClearPolitics, un vantaggio dentro il margine di errore.

Ecco i risultati delle rilevazioni più recenti: *Pennsylvania: (Emerson) Trump in testa 49% a 48% *Michigan: (Emerson) Trump guida 49% a 48% *Wisconsin: (Emerson) Trump avanti 49% a 48% *Georgia: (Marist College) parita’ 49% a 49% *North Carolina: (Marist College ed Emerson) Trump in testa 50% a 48% *Arizona: (Marist College) Trump avanti 50% a 49% *Nevada: (Aarp), Trump in testa 47% a 46%

