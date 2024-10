Mareggiate violente: L’intero litorale jonico è stato colpito da onde molto forti, causando danni significativi.

Un’ondata di maltempo si è abbattuta sulla costa jonica, provocando danni ingenti e mettendo a dura prova le comunità locali. Violente mareggiate hanno investito l’intero litorale, erodendo spiagge, danneggiando strutture e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.

Le località di Metaponto e Marina di Rotondella sono state tra le più colpite. Il mare in tempesta ha superato i limiti del lungomare a Marina di Rotondella, allagando strade e danneggiando alcune abitazioni. A Metaponto, le strutture balneari e le scogliere di protezione hanno subito danni significativi a causa dell’impatto delle onde.

La situazione più critica si registra a Terzo Madonna di Scanzano Jonico, dove la spiaggia è stata letteralmente spazzata via dalle mareggiate. L’erosione costiera ha raggiunto livelli allarmanti, mettendo a rischio la stabilità del litorale e delle strutture presenti.

Le onde, alte hanno eroso la costa, danneggiando le difese costiere e trascinando via tonnellate di sabbia.

I danni causati dal maltempo sono ingenti e le conseguenze si faranno sentire per lungo tempo. Oltre ai danni alle infrastrutture, si registrano anche disagi per la popolazione locale e per il turismo.

Le autorità locali sono impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle zone pericolose, rimozione dei detriti, e si farà una valutazione dei danni. È stata inoltre attivata la Protezione Civile per fornire assistenza alla popolazione colpita.

L’assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Pepe, annuncia un sopralluogo sulla costa jonica, duramente colpita dalle mareggiate. Pepe sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza dei cittadini e di fronteggiare l’emergenza erosione costiera.”

“Le violente mareggiate che hanno flagellato la costa lucana negli ultimi giorni hanno provocato danni ingenti. L’assessore Pepe rassicura i cittadini, assicurando che la Regione è impegnata a trovare soluzioni durature al problema dell’erosione costiera. Sono già stati avviati diversi progetti per la realizzazione di infrastrutture di difesa, come barriere frangiflutti, a tutela dei litorali più esposti.”

“La Regione Basilicata intende affrontare il problema dell’erosione costiera con una programmazione di lungo termine, investendo in opere di difesa e prevenzione. Intanto, l’assessore Pepe si recherà sul posto per valutare i danni e coordinare gli interventi necessari.”