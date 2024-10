Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna, 15 fiumi sopra la soglia. Morto un ragazzo di 20 anni a Pianoro

Situazione sotto controllo, per il momento, nel Mantovano per quanto riguarda i fiumi ingrossati dalla pioggia, che questa mattina sta dando una tregua. Sotto osservazione sono i fiumi Oglio, Po, Chiese e Secchia.

Questa mattina in Emilia-Romagna si contavano 8 fiumi sopra il livello 3, la soglia rossa di massima allerta. In totale sono 15 i corsi d’acqua che durante l’evento hanno superato la soglia di allarme. Si sono registrate piene ai massimi storici su Samoggia, Idice, Sillaro e Senio.

Hanno dovuto aspettare un paio d’ore per poter uscire dall’Unipol Arena a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, le migliaia di spettatori che ieri sera hanno assistito al concerto di Umberto Tozzi.

La decisione è stata presa, in accordo con la Prefettura e con il sindaco metropolitano Matteo Lepore, per garantire la sicurezza pubblica ed evitare ulteriori problemi di traffico su strade già difficilmente percorribili a causa della forte ondata di maltempo.

E’ stato lo stesso sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri, a salire sul palco durante il concerto per spiegare le motivazioni della decisione: “Qui siete al sicuro e tranquilli – ha detto al pubblico – ma per almeno due ore dovete restare qui e non potete mettervi in viaggio.

Non si riesce a imboccare il casello dell’autostrada e non si va verso Porretta, qui la situazione non è problematica, lo facciamo per tenere tutti in sicurezza. Io sarò qui con voi”. Poi lo spettacolo di Umberto Tozzi è ripreso.

Varie le reazioni sui social, da chi ha sostenuto la decisione del sindaco a chi ha criticato la scelta di non annullare preventivamente il concerto nonostante l’allerta rossa, alla spettatrice che ha commentato di essersi sentita più al sicuro rimanendo all’interno del palasport.

Priolo, su Bologna si è scaricata una slavina d’acqua

“La città di Bologna è l’esemplificazione dell’evento che si è scaricato in collina, con l’indice di saturazione dei suoli dovuto all’evento di due giorni fa e che ha creato una sorta di slavina d’acqua. Acqua, acqua ovunque in quantità molto importanti”. Lo ha detto Irene Priolo, presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, in un punto stampa di aggiornamento sul maltempo in Regione. Il problema è stato in questo caso il Ravone: “l’acqua non ci stava più dentro. Le strade sono diventate torrenti. L’acqua è fuoriuscita dai tombini e dagli scoli della città”. Priolo, non si registrano altri dispersi o scomparsi “Al momento non si registrano altri dispersi o scomparsi. Importante non avere vittime ulteriori”. Lo ha detto Irene Priolo, presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, in un punto stampa di aggiornamento sul maltempo in Regione esprimendo il cordoglio alla famiglia della giovane vittima di Pianoro, un ragazzo rimasto intrappolato in un’auto trascinata via dalla furia dell’acqua. Per frana chiusa Aurelia ad altezza Borghetto Vara In Liguria per una frana sul piano viabile, è chiusa al traffico, in direzione del confine francese, la strada statale 1 “Via Aurelia” al km 435,500, all’altezza di Borghetto di Vara (La Spezia). Lo rende noto l’Anas. Valentini a Bologna, ‘situazione in miglioramento’ Il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini è a Bologna, dove segue l’evolversi della situazione del maltempo in città e nella regione. Lo si legge in una not. “Il prefetto Attilio Visconti – spiega Valentini – mi ha aggiornato dopo la riunione operativa di stamani. La situazione a Bologna e provincia è in via di miglioramento anche per l’attenuarsi delle piogge e si prevede che gran parte delle oltre 2000 persone che sono state fatte evacuare questa notte potranno rientrare nelle loro case. La situazione dei corsi d’acqua esondati ieri, come Ravone, Zena, Centonara e Marzano, è monitorata costantemente.

Famiglia bloccata in auto in Appennino emiliano, in salvo

Una famiglia composta da tre persone, adulte, è rimasta intrappolata ieri sera nell’auto mentre stava rientrando a casa in Appennino emiliano.

La vettura è stata colpita da pietre e fango ed è finita in un fosso laterale già pieno di acqua in un’area compresa tra Savignano sul Panaro (Modena) e Castello di Serravalle (Bologna). È intervenuto il Soccorso alpino, dalla stazione di Monte Cimone, poco prima della mezzanotte.

I tecnici, raggiunta la vettura, hanno liberato i passeggeri. Valutati dal personale del Cnsas, non avendo problemi sanitari, sono stati riportati alla loro abitazione. Per questa situazione emergenziale, il direttore operativo del Soccorso Alpino, servizio regionale Emilia-Romagna è in costante contatto con il Dipartimento di Protezione Civile di Roma.

La vittima della piena del fiume Zena aveva 20 anni e viveva ad Ozzano