Saranno finanziati 890 interventi per le mense scolastiche, il 63,11% nel Mezzogiorno, finanziato progetto Mensa Istituto Comprensivo Nicola Sole di Senise 480,000 euro

È stata recentemente pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) la graduatoria degli interventi finanziati nell’ambito del nuovo Piano mense scolastiche del PNRR, relativo all’Avviso del 29 luglio 2024.

L’iniziativa mira a potenziare le infrastrutture scolastiche con l’obiettivo di favorire l’estensione del tempo pieno, attraverso la costruzione e la messa in sicurezza di mense scolastiche.

A disposizione dei Comuni sono stati stanziati 515 milioni di euro e, grazie a tali risorse, saranno finanziati 890 interventi fino alla cosiddetta “riga rossa”.

Di questi interventi, il 63,11% sarà destinato al Mezzogiorno, confermando un’attenzione particolare per le aree del Sud Italia.

Uno degli esempi rilevanti di intervento riguarda il progetto per la realizzazione di una nuova mensa a servizio dell’Istituto Comprensivo “Nicola Sole” di Senise.

L’obiettivo del progetto è quello di dotare l’istituto di una mensa completa di tutti i servizi necessari, con cucine attrezzate in grado di rispondere alla crescente richiesta di tempo pieno da parte delle famiglie.

Attualmente, il servizio di refezione presso l’istituto viene svolto in spazi polifunzionali, idonei alla somministrazione dei pasti ma non equipaggiati per la preparazione in loco.

Le pietanze vengono cucinate in una struttura esterna e successivamente trasportate, con un dispendio di risorse ed energia.

Con la realizzazione della nuova mensa, l’istituto potrà offrire 75 coperti, con una cucina attrezzata che consentirà una preparazione più organizzata e una migliore qualità dei pasti, serviti appena pronti.

Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione di un edificio ad alte prestazioni energetiche e sostenibilità ambientale, grazie all’impiego di tecnologie innovative e fonti di energia rinnovabile, come l’energia solare termica e fotovoltaica.

La mensa sarà costruita nell’area del sedime scolastico, con un collegamento diretto tramite tunnel all’edificio principale. Saranno adottate soluzioni architettoniche all’avanguardia per garantire sicurezza e luminosità, con l’installazione di vetrate anti-infortunio e uscite di sicurezza ben distribuite.

Il progetto, finanziato per un importo di 480,000 euro, è stato presentato il 5 settembre 2024 e rappresenta un importante passo avanti per migliorare l’offerta formativa e le strutture scolastiche del Comune di Senise.

Grazie a questo intervento, l’istituto “Nicola Sole” sarà in grado di offrire un servizio di mensa efficiente e sostenibile, migliorando la qualità della vita scolastica e facilitando la diffusione del tempo pieno.

241014_-Graduatoria_nuovo_avviso_mense