Sabato 19 Ottobre inaugurazione circolo PD Senise ore 17.30 Piazza Municipio

L’inaugurazione della nuova sede del Circolo PD di Senise, prevista per sabato 19 ottobre alle ore 17:30 in Piazza Municipio, rappresenta un importante evento politico per la comunità locale e per l’intero Partito Democratico della Basilicata.

L’evento sarà introdotto da Armando Roseti, segretario del Circolo PD di Senise, che guiderà la cerimonia di apertura.

Parteciperanno diversi esponenti di rilievo del PD regionale e nazionale, tra cui:

– Giovanni Lettieri, Segretario Regionale PD Basilicata,

– Piero Lacorazza, Capogruppo PD in Consiglio Regionale,

– Piero Marrese, Consigliere Regionale PD,

– Roberto Cifarelli, Consigliere Regionale PD,

– Vito De Filippo, membro della Direzione Nazionale PD.

Questa inaugurazione non rappresenta solo l’apertura di una nuova sede fisica, ma anche un’opportunità per il PD di rafforzare la propria presenza sul territorio, favorendo il dialogo con le forze politiche, i gruppi consiliari e la cittadinanza.

L’invito è esteso non solo agli iscritti e simpatizzanti del PD, ma anche a tutte le associazioni e gruppi della comunità locale interessati a partecipare a questo momento di confronto e rilancio politico.

Il Circolo PD di Senise potrà così diventare un punto di riferimento per la comunità, promuovendo discussioni e iniziative che coinvolgano la popolazione sulle principali tematiche regionali e nazionali.