“Italia Nostra e il Teatro: Rivive il Rudere Medievale di Senise con Nicola Sole”

Una splendida serata di fine ottobre, con un’arietta pungente e il fascino di un sito storico dimenticato, ha riunito oltre 150 persone presso il suggestivo Rudere dell’antico Mercato di Senise, risalente al XV secolo.

L’evento è stato organizzato dalla sezione di Senise di Italia Nostra, nell’ambito del progetto nazionale “Un faro sul Patrimonio culturale”, mirato alla valorizzazione dei beni minori sparsi per l’Italia, spesso abbandonati o poco conosciuti.

La serata ha visto la messa in scena dello spettacolo teatrale “Nicola Sole. Che non ti aspetti”, tratto dal testo di Gazzaneo-Carluccio e Bellusci, un’opera che ha regalato emozioni intense grazie a un cast di attori di talento e a una regia impeccabile. Eleonora Berardi, Eleonora Ierone (la cui interpretazione è stata lodata come superba) e Salvatore Graziano hanno dato vita ai personaggi con grande profondità e sensibilità. I testi di Salvatore Napoli hanno contribuito a rendere la narrazione coinvolgente, mentre la regia del Prof. F. Gazzaneo ha saputo dare un ritmo equilibrato e coinvolgente alla rappresentazione.

Questo evento, che ha saputo unire cultura e comunità, si è rivelato un successo grazie anche all’importante progetto di Italia Nostra APS, promosso in collaborazione con 34 sezioni in tutta Italia.

Il progetto, sostenuto dal Ministero del Lavoro nell’Avviso n. 2 del 2023, si inserisce nella Convenzione di Faro e mira a riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale minore, troppo spesso lasciato in secondo piano.

Il rudere, che da decenni giaceva abbandonato, ha ripreso vita per una notte, trasformandosi in un palcoscenico ricco di storia e bellezza, dimostrando ancora una volta come l’arte e la cultura possano restituire dignità a luoghi dimenticati.

Una serata che rimarrà impressa nel cuore di chi ha partecipato, segno che iniziative come questa possono davvero fare la differenza nel tessuto sociale e culturale di una comunità.

Un vero faro acceso sul nostro patrimonio, a ricordarci che la bellezza e la storia, anche nei luoghi meno noti, meritano di essere riscoperti e valorizzati.

