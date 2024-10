Poste, emesso il francobollo “Amaro Lucano”

Poste Italiane comunica che oggi 17 ottobre 2024 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy undici francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati all’imprenditoria italiana: Cartiere Paolo Pigna; Fonderia di Campane Marinelli, nel centenario della concessione del titolo pontificio; Damiani, nel centenario della fondazione; Pineider, nel 250° anniversario della fondazione; Balma, Capoduri & C., nel centenario della fondazione; Eridania Italia, nel 125° anniversario; Pellegrini, nel centenario della fondazione; Cooperativa Ceramica d’Imola, nel 150° anniversario della fondazione; Amaro Lucano; De Nigris 1889, nel 135° anniversario della fondazione; Eli Lilly Italia, relativi al valore della tariffa B pari a 1.25 euro per ciascun francobollo. La tiratura è di duecentocinquantamilaventi esemplari per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Il bozzetto riproduce una delle etichette più iconiche nella storia dell’Amaro Lucano raffigurante la Pacchiana, la donna simbolo degli usi e costumi lucani che indossa il caratteristico vestito composto da diversi elementi: un’aquila, animale fiero e regale, che fra gli artigli reca un nastro su cui campeggia il motto dell’azienda “Lavoro ed onestà”, lo stemma della Real Casa Savoia, di cui la famiglia Vena con il suo prodotto divenne fornitore ufficiale, e una serie di medaglie che rappresentano i riconoscimenti ottenuti dall’azienda alle varie fiere e kermesse di settore. La composizione è delimitata in alto dalla scritta “Amaro Lucano”.