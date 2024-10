DDL tutela abitativa, Assessore Pepe: “Colmata lacuna sociale”

“Con l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale del DDL sulla tutela abitativa in Basilicata si colma una lacuna sociale per i lucani.

Con questa misura si libera un fondo di 900mila euro per assistere le famiglie che dovessero trovarsi improvvisamente senza un’abitazione. A tutti i 131 comuni della nostra regione, cui ho scritto, potrà andare una quota utile ad alleviare il disagio di chi è stato costretto ad abbandonare le mura domestiche”.

Lo ha dichiarato Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, al termine della seduta del Consiglio regionale di oggi.

“Il fondo sarà destinato sia a chi può fornire prova documentabile di spesa per un nuovo alloggio – spiega Pepe – sia a chi non lo fa, perché per noi lo stato di bisogno scatta quando si perde l’abitazione e non in base all’alloggio alternativo o alla formula attraverso cui viene ricercato”.

“Ad ogni modo – conclude Pepe – il fondo permetterà di dare un sostegno immediato per le spese di alloggio temporaneo, agevolare la ricerca di soluzioni abitative alternative e offrire un supporto nel ricercare una sistemazione stabile.

Un plauso va al Consiglio per aver colto unanimemente la nostra proposta di integrazione normativa a tutela dei nostri concittadini. Un impegno che avevamo assunto e che è stato mantenuto”.