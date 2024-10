TARANTO BASKET – debutto con vittoria sabato scorso al Palafiom

Una bella vittoria davanti a quattrocento spettatori entusiasti per quanto fatto dal gruppo di coach Leale.

Santa Rita Basket Taranto supera (82-68) la Seagulls Monopoli e comincia bene la stagione nella Divisione Regionale 1.

I gialloblu hanno sempre condotto la gara, allungando il passo tra terzo e quarto periodo, mostrando brillantezza atletica e compattezza e, soprattutto, una già apprezzabile coesione tra gli under e i senior del roster.

Difesa, transizioni, ritmo alto e ricerca del tiro “giusto” si sono rivelate armi vincenti a fronte di un avversario esperto e, soprattutto nella prima parte di gara, puntuale dalla distanza.

Un ottimo debutto sul campo di casa, quindi, nella stagione 2024/25 di Divisione Regionale 1 per la quale l’Asd Santa Rita Basket Taranto registra il sostegno delle aziende De Quarto srl, Fra.Mar Srl, Ander Costruzioni Srl, Capriuli Infissi Srl, Didaco Srl, Formare Puglia Aps e Greco Srl.

“C’era molta curiosità sulla gestione di una gara ufficiale – commenta Leale – il gruppo, che ha iniziato la preparazione a fine agosto, non ha sostenuto test amichevoli ma ha risposto molto bene alle proposte tecniche e alle necessità fisiche martellanti per recuperare in tempo condizione e amalgama.

Sono molto contento per i ragazzi. Abbiamo ottenuto un successo importante. Naturalmente… abbiamo ancora tanto lavoro da fare’.

La soddisfazione del coach. “Bravi tutti, davvero. Una particolare nota di merito ai nostri giocatori più esperti, Arancibia e Masciulli – chiude Leale – perché tutti i giorni stanno dando una grande mano ai più giovani chiamati a migliorarsi individualmente. La crescita della nostra squadra passa anche… dalla loro crescita individuale, naturalmente accompagnata dai senior”.

Prossimo impegno di campionato domenica prossima a Galatina, in casa della Virtus sconfitta sabato scorso a Mesagne.

Risultati e classifica dopo la prima giornata su https://www.playbasket.it/puglia/league.php?lt=2&lf=M&lr=PU&lp=BA&lc=DR1&season=2025&lg=2&mod=cl

DIVISIONE REGIONALE 1

2024/2025

SANTA RITA TARANTO 82

MONOPOLI SEAGULLS 68

(22-19, 42-35, 64-48)

SANTA RITA TARANTO

Moffa 9, Greco, Bianchi 2, Arancibia 16, Russo, Zicari P., Sperti 11, Egitto 2, Masciulli 19, Fanizzi 7, Conforti 6, Cianci 10.

All. Leale (ass. Zicari N. e Simonetti)

SEAGULLS MONOPOLI

Sorino 9, Torresi 16, Coleprico, Ostuni 15, Casato, Pavone 13, Stomeo, Moschettini 6, Cofano 7, Lorusso, Calabretto, Miccoli 2.

All. Morè