Preservazione fertilità, Vizziello e Chiorazzo presentano PdL

“La necessità di garantire alle donne e agli uomini lucani affetti da una patologia potenzialmente in grado di pregiudicare la capacità riproduttiva la possibilità di preservare la propria fertilità attraverso il congelamento degli ovociti e del liquido seminale, consentendo loro di concepire anche successivamente, quando è passata la malattia”.

E’ il tema della conferenza stampa indetta dai consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello e Angelo Chiorazzo, che si terrà domani 3 aprile 2025, a partire dalle ore 9,30 presso la Sala A del Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata, a Potenza, in Via Verrastro n° 6 e durante la quale verrà presentata la proposta di legge “Disposizioni in materia di preservazione della fertilità-medical freezing”.

All’incontro con la stampa, oltre ai consiglieri regionali Vizziello e Chiorazzo, interverrà il coordinatore politico di Basilicata Casa Comune Lindo Monaco.