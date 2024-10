PizzaUp Il 4 e il 5 novembre, a Venezia, la diciannovesima edizione

É stata annunciata la diciannovesima edizione di PizzaUp®, l’unico simposio tecnico esperienziale sulla pizza italiana contemporanea – di caratura internazionale – organizzato da Petra Molino Quaglia e dedicato agli specialisti della pizzeria italiana ed estera, che si tiene dal 2007.

La due giorni, che avrà luogo lunedì 4 e martedì 5 novembre per la prima volta presso l’Hotel Monaco & Grand Canal di Venezia sarà un palcoscenico all’avanguardia ricco di attività e panel per tracciare nuovi percorsi di esperienze intorno al piatto italiano per antonomasia.

Un’edizione che si preannuncia ricca di novità e che riunisce pizzaioli di taglio contemporaneo e li mette a confronto tra di loro e con esponenti del mondo della stampa e della cultura su temi dai risvolti tecnici, economici e sociali. L’edizione 2024 è intitolata “Pizzaioli in catene“, e affronterà il dilemma tra il rimanere artigiani o progettare modelli di impresa alternativi per raggiungere la piena sostenibilità economica e sociale.

PizzaUp® quest’anno si divide in due atti, per far fronte con efficacia alle sfide del nuovo mercato della pizza: oltre ai due giorni di Forum di scena a Venezia il 4 e il 5 novembre, si terranno due giornate di campus tecnico nelle sale dell’Università della Pizza a Vighizzolo d’Este, che avranno luogo in più occasioni nel corso dell’anno.

Il primo atto, quello del Forum, prevede sessioni interattive pensate per sviluppare pensiero critico e migliorare le capacità gestionali, fornendo strumenti per affrontare un mercato in continua evoluzione e per rispondere ad alcuni interrogativi cruciali: sarà possibile scoprire come si progetta una catena di pizzerie, come diventare un motore per il miglioramento della propria filiera, come utilizzare la comunicazione digitale per attirare nuovi clienti e come gestire una settimana lavorativa più corta senza compromettere i guadagni.

Il programma del Forum si articola intorno a cinque dibattiti, che riflettono le sfide e le opportunità del settore della pizza contemporanea. All’apertura del simposio, lunedì 4 novembre, tenuta da Chiara Quaglia (Amministratore Delegato di Petra Molino Quaglia) e Piero Gabrieli (Direttore Marketing di Petra Molino Quaglia) seguirà il primo panel, curato da Bruna Boroni (Director Industry Away From Home di TradeLab), che avrà l’obiettivo di analizzare le caratteristiche e le performance del mercato Away From Home in Italia e di fare un focus su tutti i player della filiera AFH: consumatori, punti di consumo e distribuzione intermedia.

L’approfondimento di TradeLab – presentato in anteprima – fornirà una panoramica completa delle tendenze emergenti, rappresentando una guida essenziale per orientarsi in un mercato in costante mutamento.

A seguire, si terrà un dibattito che esplorerà le tendenze globali della pizza tramite un confronto tra due pizzaioli di fama mondiale: Massimo Laveglia (titolare della pizzeria L’Industrie a New York) e Nacho Nuñez (proprietario di Garden Pizza a Barcellona); i due professionisti metteranno a confronto le loro visioni, filosofie e stili, incarnando l’anima delle città in cui operano.

Il terzo momento, affidato a Tommaso Venturini (esperto di processi di cambiamento culturale) accenderà un confronto sulle sfide attuali che cucine e sale dei ristoranti devono affrontare, contestualizzandone gli effetti nel mondo delle pizzerie artigianali. Martedì 5 novembre invece, Nico Grammauta (già Amministratore Delegato di Pizzium e fondatore della catena di pizzerie Ci Stà) porterà la sua esperienza per illustrare le strategie necessarie a trasformare una singola pizzeria in una catena di successo, svelando complessità e opportunità di un simile percorso imprenditoriale. Infine, il lavoro congiunto tra Piergiorgio Parini (Chef) e Luca Giannino (Responsabile sviluppo impasti in Università della Pizza) offrirà un’occasione unica per esplorare ricette innovative e sperimentazioni concrete nel mondo della pizza artigianale, dimostrando come sia possibile innovare in cucina senza perdere l’essenza dell’artigianalità.

Il secondo atto di PizzaUp® – il Campus – sarà invece un’esperienza pratica di due giorni chiamata PETRA NEXT, grazie alla quale i partecipanti potranno prendere parte a laboratori tecnici dedicati agli impasti e alle ricette, con più sessioni programmate nel corso dell’anno.

Nel corso di questi laboratori, nuove raccolte di ricette guideranno i professionisti del settore verso entusiasmanti e moderne interpretazioni della pizza italiana, ampliando ulteriormente il percorso formativo offerto da PizzaUp®.

Il simposio rappresenta un’opportunità unica per esplorare strategie al fine di progettare una rete di pizzerie, diventare motori di miglioramento dell’intera filiera, sfruttare la comunicazione digitale per attrarre nuovi clienti e gestire una settimana lavorativa più corta senza compromettere i profitti.

Il tutto con dibattiti, relatori d’eccellenza ed esperti del settore, tavole rotonde, e un approccio pratico e collaborativo che culmina nella creazione di strumenti concreti e immediatamente utilizzabili, come ricette, schemi di calcolo e valutazioni di scenari gestionali, fornendo un valore tangibile che i professionisti potranno portare con sé e applicare nel loro lavoro quotidiano.