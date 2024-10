Schlein a Potenza, Lettieri: “Ringrazio la nostra segretaria per la fiducia, la stima e il sostegno”

Ringrazio la nostra segretaria per la fiducia, la stima e il sostegno espresso per il lavoro che il Pd di Basilicata sta portando avanti in questo delicato momento storico e per il progetto di rinnovamento che deve partire da tre azioni principali: riconnettersi con circoli e territori, far conoscere i principali temi e costruire, insieme, un programma partecipato che si arricchisca di proposte e suggerimenti che nascano anche dalle nuove sinergie che stiamo costruendo con forze sindacali e datoriali, giovani, scuola e università.

Avanti tutta!