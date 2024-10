Rinascita Lagonegro, finalmente campionato: domani esordio contro Campobasso

Il giorno è arrivato. Finalmente campionato.

Dopo un mese e mezzo di intensa preparazione, domani pomeriggio alle ore 18, l’atteso esordio della Rinascita Volley Lagonegro nel Girone Blu della serie A3 Credem Banca contro Spike Devils Campobasso.

A fare da contorno, lo scenario del Palasport di Marsicovetere – Villa d’Agri, che si prospetta ricolmo in da una buona cornice di tifosi.

La prima giornata del campionato è sempre un’incognita e uno scoglio di non facile lettura, in particolar modo per i meccanismi di squadra non oliati del tutto, ma la voglia di scendere in campo per giocarsi i primi punti stagionali sarà sicuramente la molla principale su cui faranno leva i giocatori.

“I ragazzi sono pronti – dichiara coach Pino Lorizio alla vigilia – hanno voglia di cominciare bene questo campionato e sono pronti a dare battaglia su ogni palla“.

L’attesa dell’esordio ripaga degli sforzi fatti in sede di preparazione: “Il lavoro fino ad ora è andato bene, ma dobbiamo essere consapevoli di avere ancora molti margini di miglioramento”.

La formazione molisana allenata da mister Mariano Maniscalco si presenta ai nastri di partenza del campionato da neo-promossa, con la voglia di far bene sin da subito.

E Lorizio avverte: “Il fatto di essere neopromossa non conta nulla. Conta il fatto che Campobasso ha allestito una squadra composta da giocatori molto esperti per questa categoria soprattutto nei ruoli chiave. Sarà una gara tosta, come lo saranno tutte“.

Tra gli ex della sfida Jakub Urbanowicz, schiacciatore polacco classe 1993 che ha vestito la maglia della Rinascita nella stagione 2022/23, Tommaso Fabi (biancorosso nel 2017/18), ma soprattutto Lorenzo Piazza, l’esperto palleggiatore della passata stagione lagonegrese: “Non sarà facile giocare contro Lollo – ammette il tecnico biancorosso – E’ un palleggiatore esperto che sa variare il suo gioco rispetto all’avversario che incontra.

Fa giocare bene le sue squadre“. Il nostro Renato Ricco, invece, è passato dalle parti di Campobasso nel 2022/23.

In conclusione, Lorizio non si espone sullo starting six di partenza: “Deciderò domani mattina chi partirà dall’inizio, ma ho una squadra di 14 titolari e mi aspetto che tutti si faranno trovare pronti quando saranno chiamati in causa“.