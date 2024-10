Sabelt Torino, Marino (Ugl Metalmeccanici):”Nostra netta affermazione alle elezioni Rsu/Rls”.

“Gran­de risultano dell’U­gl Metalmeccanici alla Sabelt Moncalieri di Torino alle elezioni Rsu/Rls. L’O.S. si attesta con il 66% dei consensi permettendo di eleggere 2 Rsu su 3 e, 2 Rls su tre eleggendo Fabrizio Viziale e Davide La Torre”.

È quan­to fa sapere Ciro Ma­ri­no, Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Torino per il qua­le, “un risultato per nulla scontato che vede la UglM uscire vincitrice in un’azienda sana Italiana rinomata in Piemonte, la Sabelt, che produce sistemi di sicurezza passiva per veicoli stradali e da competizione. Un risultato straordinario, l’U­gl si certifica aumentando i consensi delle passate consultazioni. Un plau­so agli elet­ti Viziale e La Torre, un ringraziamento particolare anche ai candidati in lista, Valentina Lucifredi, Anna Grottola e Tiziana Sullo, che hanno contribuito a portare questo risultato, ai dipendenti per la fidu­cia accordata, e alla no­stra organizzazione sem­pre più vi­ci­na ai di­rit­ti dei lavo­ra­to­ri. Gra­zie inol­tre alla Commissione elettorale, a Luca Biddau, in­som­ma ci sen­tia­mo di esse­re riconoscenti sem­pre a tut­ti co­lo­ro che han­no cre­du­to in que­sta no­stra sem­pre più gran­de O.S.” – con­clu­de Ma­ri­no.

Il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera si complimenta con gli eletti Viziale e La Torre per il risultato ottenuto e invia, i migliori auguri di buon lavoro per tutta la durata del loro mandato. Elogi vivissimi anche a Ciro Marino, Segretario Provinciale UglM di Torino ed alla segreteria provinciale al completo, per l’ottimo lavoro che continuano a svolgere e per aver incrementato notevolmente i consensi al rinnovo della Rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda Sabelt Spa con un risultato straordinario”. Il Segretario Spera, unitamente a tutta la Segreteria Nazionale della Federazione, “esprimiamo soddisfazione per il risultato. A Ciro Marino, grazie per l’impegno e l’incessante lavoro che svolge nel territorio Torinese con risultati importanti. Riconoscenza a tutti i lavoratori che con il loro voto hanno permesso alla Ugl Metalmeccanici di rappresentarli per i prossimi anni. Un risultato – conclude Spera – che premia l’O.S. in tutti i siti industriali a livello nazionale”.