Obesity Day il 10 ottobre a Chiaromonte

Si terrà il prossimo 10 ottobre la 24esima edizione nazionale dell’Obesity Day che vede anche in Basilicata l’impegno per la sensibilizzazione e la prevenzione dell’obesità, patologia che interesse sempre più soggetti nella forbice d’età tra i 40 e i 60 anni.

Impegnato su questo fronte, il Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso “Giovanni Gioia” di Chiaromonte, afferente all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, che anticipa la propria campagna di sensibilizzazione al giorno 9 ottobre con una manifestazione che si svolgerà a Latronico presso il complesso termale.

Nell’edizione 2024 il tema centrale della campagna è la correlazione tra obesità e neoplasie: ne deriva che da una patologia di soprappeso correlata alla sedentarietà possono scaturire ben tredici tipi di tumori.

Il centro, intende quindi fare chiarezza sui pericoli dell’obesità e proporre le adeguate risorse per poterla contrastare.

La Campagna di Sensibilizzazione Nazionale promossa dall’ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) offrire all’utenza interessata un incontro informativo gratuito per calcolare e conoscere il rischio legato alla patologia, spiegando come l’obesità sfoci in altre problematiche come quelle cardiovascolari e diabetologiche, rappresentando un fattore di rischio inevitabile per l’insorgenza e la promozione di stati tumorali.

L’appuntamento è dalle 9:00 alle 13:00 con l’Equipe Nutrizionale del Centro che proporrà valutazioni antropometriche con misurazione di peso, altezza ed indice di massa corporea, somministrazione di questionari alimentari, divulgazione delle informative tecniche per poter assumere un corretto stile di vita.

Eventualmente, a riscontro di una insorgenza della problematica, potrà avvenire il reclutamento e la presa in carico ambulatoriale presso il Centro DCA di Chiaromonte.

Il ‘Gioia’ si pone all’avanguardia nel trattamento della patologia tanto che ad esso afferiscono pazienti non solo lucani ma anche delle regioni contermini: 4200 sono stati, dal 2007, i pazienti presi in carico.