Netanyahu: ‘Risponderemo all’Iran, ne abbiamo il diritto’. Israele in stato di allerta in vista del 7 ottobre

“L’Iran è dietro tutte le minacce contro di noi.

Hanno lanciato centinaia di missili contro di noi in uno dei più grandi attacchi della storia. Nessun Paese al mondo accetterebbe un simile attacco, e nemmeno Israele lo accetterà.

Israele ha il dovere e il diritto di difendersi e rispondere a tali attacchi, ed è ciò che faremo”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu parlando alla nazione.

Israele afferma che dall’inizio delle operazioni di terra in Libano sono stati uccisi circa 440 combattenti Hezbollah.

Israele è in stato di allerta nel timore di attentati in vista dell’anniversario del 7 ottobre. Lo rende noto l’esercico israliano.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha affermato, in un messaggio trasmesso per l’anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele, che le ferite “non sono ancora del tutto rimarginate”.

“Le nostre ferite non possono ancora essere completamente rimarginate – ha detto – perché gli ostaggi vengono ancora torturati, giustiziati e muoiono in prigionia”. Delle 251 persone rapite e portate nella Striscia di Gaza il 7 ottobre, 97 sono ancora tenute in ostaggio, di cui 33 dichiarate morte.

Macron: ‘Basta fornire a Israele le armi che usa a Gaza’