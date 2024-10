Medio Oriente: ‘Israele espande le operazioni di terra a Gaza per il 7 ottobre’

Secondo fonti della sicurezza libanese, il successore in pectore di Hasan Nasrallah, Hashem Safieddine, risulta irragiungibile dopo dli attacchi aerei israeliani nella periferia sud di Beirut.

Lo riferiscono i media israeliani.

Un volo della compagnia iraniana Qeshm Fars Air proveniente da Teheran e diretto in Libano o in Siria è tornato indietro nello spazio aereo iracheno nelle prime ore di questa mattina, come mostrano i dati tratti dai siti web di tracciamento dei voli.

Lo riferisce Times of Israel, sottolineando che probabilmente il volo trasportava armi per Hezbollah e che l’esercito israeliano gli ha intimato di tornare indietro. L’Idf ha affermato che il loro “blocco militare” nello spazio aereo e ai valichi di frontiera del Libano continuerà, probabilmente per molto tempo.

Come parte del blocco, volto a impedire che le armi iraniane venissero consegnate a Hezbollah, le Idf hanno colpito tutti i valichi di frontiera.

Idf, commando e unità d’élite smantellano i tunnel di Hezbollah