Due casi di Coronavirus a San Giorgio Lucano, si tratterebbe di due donne rientrate dalla Romania . Al momento si trovano come da prassi in isolamento domiciliare e sono asintomatiche. Ritorna l’incubo Corìvid-19 nel piccolo centro lucano , che ricordiaamo, nel pieno della pandemia ha vissuto la problematica all’interno della residenza per anziani.

