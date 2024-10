Galella (consigliere FDI): “Nuovi investitori per futuro 41 lavoratori Favorit”

“Nessuna distrazione, può sentirsi tranquillo l’Assessore Cupparo. L’incontro con gli operai dell’azienda Favorit è stato soltanto proficuo e molto chiaro: sarà difficile, quasi impossibile risolvere la situazione.

Ma a questo punto l’unica reale possibilità per le 41 famiglie che presto saranno senza un lavoro è trovare nuovi investitori.

Ecco il motivo della mia presenza e di quella del senatore Gianni Rosa al tavolo con i dipendenti Favorit.

Tutti gli organi e i rappresentanti della regione avevano il sacrosanto dovere di essere presenti e far sentire la propria vicinanza”.

Così il consigliere del Gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Basilicata, Alessandro Galella, in risposta all’analisi, in parte sommaria, sulla vicenda della chiusura aziendale Favorit, messa in campo dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico e al Lavoro, Francesco Cupparo.

“L’incontro di ieri con i 41 operai che presto perderanno il lavoro ha avuto la funzione di far sentire la vicinanza delle istituzioni in risposta al disagio che queste famiglie proveranno a breve.

“Un atto doveroso per chi fa il nostro mestiere – prosegue Galella.

Preso atto della situazione e della volontà quasi incontrovertibile da parte dei vertici francesi dell’azienda, come già era stato comunicato durante la riunione da parte dei rappresentanti del sindacato anche al Senatore Gianni Rosa presente, il Consigliere Galella ha ipotizzato soluzioni che fattivamente potrebbero ancora salvare le sorti dell’azienda e dei dipendenti che con devozione e instancabile impegno hanno reso questo stabilimento ciò che è: il primo per produttività negli ultimi 3 anni.

Sono certo – ha concluso – che la condivisione di un problema e la sua consapevolizzazione, nonché la propositività da parte nostra, possa effettivamente cambiare le sorti di tutte le aziende in difficoltà come la Favorit e rilanciare la nostra economia regionale”.