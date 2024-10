Cinque aziende lucane selezionate al COOK Fest 2024

La Regione Basilicata partecipa al COOK Fest 2024, la grande festa del cibo organizzata dal Corriere della Sera, giunta alla sua quindicesima edizione.

Nell’ambito del programma di Agromarketing, cinque aziende lucane sono state selezionate tra le venti eccellenze agroalimentari presenti all’evento, in programma dal 4 al 6 ottobre presso il prestigioso Palazzo della Permanente a Milano.

“La nostra partecipazione al COOK Fest – ha dichiarato l’assessore regioanle alle Politiche agricole, Carmine Cicala – rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il patrimonio agroalimentare lucano su scala nazionale.

I nostri prodotti, frutto di tradizioni radicate nel territorio e di una forte attenzione alla sostenibilità, saranno al centro di momenti di degustazione e racconto, portando a Milano il sapore autentico della Basilicata. Essere presenti con cinque aziende selezionate è per noi motivo di grande orgoglio e un segno della qualità delle nostre produzioni locali”.

Tra i protagonisti lucani del COOK Fest 2024 ci saranno le aziende: Salumi Don Francesco (Stigliano), con i suoi salumi artigianali biologici a punta di coltello; Viggiani Tartufi (San Mauro Forte), con il prezioso tartufo lucano; Per Boschi e Contrade (Sarconi), che proporrà il celebre fagiolo di Sarconi e conserve di frutta e ortaggi; Masseria Casa Arleo (Senise), con il Peperone di Senise IGP; Apicoltura Rondinella (Ripacandida), con il miele lucano.

“Le nostre eccellenze non si limitano a essere prodotti di alta qualità, ma rappresentano – ha aggiunto l’assessore – anche le storie di uomini e donne che, con passione e dedizione, lavorano per mantenere viva la tradizione agricola lucana, innovando nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

Eventi come il COOK Fest sono fondamentali per far conoscere queste storie e far apprezzare i nostri prodotti anche fuori dai confini regionali”.

Durante i tre giorni del COOK Fest, i visitatori potranno partecipare a masterclass, talk e dimostrazioni di cucina guidate da chef di fama internazionale, panificatori, pizzaioli e pasticceri.

Tra gli eventi collaterali della tre giorni milanese, si segnala il seminario “*Food Innovation: strategie e opportunità di business per l’agroalimentare lucano*”, in programma venerdì 4 ottobre dalle 16,30 alle 18,30 nello Spazio Brera.

“Questi eventi sono la testimonianza concreta dell’importanza di promuovere il dialogo tra territorio, istituzioni e innovazione. La Basilicata è una terra ricca di risorse, e il settore agroalimentare – conclude Cicala – rappresenta un pilastro della nostra economia.

La partecipazione al COOK Fest 2024 è solo uno dei tanti passi che stiamo compiendo per rafforzare la nostra presenza sui mercati nazionali e internazionali”.