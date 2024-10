Caos treni, sospeso il contratto con l’azienda coinvolta. Salvini: “Mi occupo di soldi per le ferrovie. Non pianto chiodi”

E’ stato sospeso da Rfi il contratto a Str92, la ditta intervenuta sulla tratta ferroviaria Parco Prenestino – Roma Termini, dove ieri si è verificato il guasto alla linea ferroviaria con ripercussioni nazionali sulla circolazione dei treni.

Il ministro Matteo Salvini è tornato sull’argomento: “Mi occupo di approvare leggi e di trovare soldi.

Non vado a piantare chiodi, fino a prova contraria”, ha detto a margine di un’iniziativa a Perugia. “Mi occupo dei finanziamenti – ha sottolineato – che nel 2024 sono di tre miliardi e mezzo per le manutenzioni e nove sulla rete ferroviaria per recuperare gli anni passati.

E’ chiaro che se poi c’è un errore umano bisogna limitare la possibilità che accadano. Mi sembra che la ditta sia stata allontanata come è giusto che sia”.

E’ la Str92 l’azienda sospesa da Rfi

L’azienda alla quale Rfi ha sospeso il contratto dopo il guasto che ha mandato in tilt la circolazione dei treni, secondo quanto si apprende, è la Str92, con sede a Fontana Liri Inferiore in provincia di Frosinone. Sul sito si legge che l’azienda è specializzata in servizi topografici e ingegneristici nel mondo delle infrastrutture.

“Siamo uno studio tecnico d’ingegneria multidisciplinare – si legge – esperti in topografia, geodesia e monitoraggi offriamo assistenza e consulenze tecniche nel vastissimo campo dell’ingegneria civile e ambientale”. Sempre sul sito, tra i clienti vengono indicati tra gli altri Metro C di Roma, Anas, Italferr, Webuild, Vianini.

