Inno alla canzone d’autore, torna il Premio Tenco Senardi, oggi abbiamo responsabilità musicali ma anche morali

Vanno a Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi, i Premi Tenco 2024 che saranno consegnati nel corso della cinquantesima edizione della rassegna dedicata alla canzone d’autore, in scena al Teatro Ariston di Sanremo dal 17 al 19 ottobre.

Oltre al Premio Tenco, assegnato dal Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale, sarà assegnato anche il Premio Tenco all’Operatore Culturale a Caterina Caselli, così come il Premio Yorum a Toomaj Salehi, il rapper iraniano condannato a morte per ‘corruzione sulla terrà da un tribunale rivoluzionario. A Tullio De Piscopo, invece andrà il Premio ‘I Suoni della Canzone’.

“Ogni anno sembra sempre più difficile mettere insieme questa rassegna – ha commentato Stefano Senardi, storico discografico italiano e membro del Direttivo del Club Tenco – perché il mondo è cambiato e ci sentiamo un carico di responsabilità non solo culturali ma anche morali da portare avanti. Stiamo tornando ad essere un punto riferimento e vogliamo ridurre al minimo gli errori verso questa comunità musicale che è sempre più orfana di tutto, di locali in cui suonare e di punti di riferimento imprenditoriali.

Lavoriamo per il senso di rispetto che abbiamo per la musica”. Oltre ai Premi Tenco 2024, all’Ariston verranno consegnate anche le Targhe Tenco 2024 a Paolo Benvegnù per il migliore album in assoluto, Diodato per la migliore canzone singola e Simona Molinari per il migliore album di interprete. Targa Tenco anche a Seta per la categoria album in dialetto, Elisa Ridolfi per il migliore album opera prima, oltre ad Alberto Zeppieri per la produzione di ‘Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano’, migliore album a progetto.

“Auguri al Tenco – ha commentato Paolo Franchini, Consigliere di Gestione Siae – perché cinquant’anni non sono pochi. Pensiamo a com’è cambiata l’industria musicale in questo periodo di tempo. Mantenere vivo il Premio Tenco per così tanto tempo è stato un lavoro straordinario. Questo è il primo festival che ha premiato gli autori, ancora prima degli interpreti e degli artisti”.

Durante le tre serate del Premio Tenco 2024 saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo anche diversi ospiti, a cominciare dal fondatore del gruppo rock russo DDT Jurij Sevcuk che ritirerà il Premio Tenco 2022, così come Tosca, Francesco Tricarico, Filippo Graziani. Ci saranno poi anche Michele Staino, Fabrizio Mocata, Gianni Coscia, Waine Scott, Kento e Irene Buselli. A presentare le tre serate ci sarà Antonio Silva e Francesco Centorame.