Napoli (capogruppo cons. FDI): Sostegno all’iniziativa del Ministro Adolfo Urso per il rilancio di Stellantis a Melfi

“L’iniziativa proposta dal Ministro Adolfo Urso rappresenta una svolta decisiva per il futuro del sito Stellantis di Melfi, che attualmente vive un periodo di grande difficoltà. Il piano prevede incentivi per la transizione verso la mobilità elettrica e soluzioni tecnologiche avanzate, elementi essenziali per garantire la competitività di Stellantis sul mercato internazionale”.

Questo il commento di Michele Napoli, Capogruppo consiliare di FdI in Regione Basilicata e riferimento per il Mezzogiorno del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dei risultati conseguiti dal governo italiano negli incontri tenuti a Bruxelles sulla vicenda automotive.

“La crisi globale dell’automotive, unita ai cambiamenti strutturali legati alla decarbonizzazione, mette in difficoltà l’intero comparto dell’automotive, che ricordiamolo – ha sottolineato Napoli – da lavoro a migliaia di dipendenti che temono giustamente per il proprio futuro. L’iniziativa del Ministro Urso mira a offrire una risposta concreta a queste preoccupazioni, attraverso la promozione di investimenti mirati all’elettrificazione della produzione e all’innovazione dei processi produttivi.

Questi interventi, che avranno un impatto diretto sul mantenimento e potenzialmente sull’aumento dell’occupazione, offrono di fatto nuove prospettive per i lavoratori e rafforza l’importanza strategica dello stabilimento di Melfi nel quadro produttivo di Stellantis. Il supporto del governo è inoltre fondamentale: agevolerà le sinergie tra il settore pubblico e privato, favorirà una visione di sviluppo industriale tale da rendere l’intero Mezzogiorno punto di riferimento per la produzione automobilistica sostenibile.

Grazie a questi sforzi – ha indicato Napoli – il sito di Melfi potrà assumere un ruolo di primo piano nella transizione energetica del settore, contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di riduzione delle emissioni. L’iniziativa del Ministro Urso e’ una risposta alle difficoltà contingenti, ma anche un progetto strategico a lungo termine con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione, aumentare la competitività dell’industria italiana e proiettare il sito di Melfi in una nuova era di crescita sostenibile e innovazione.

“Esprimiamo, pertanto – ha concluso il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale – pieno sostegno a questa visione di rilancio industriale, certi che consentirà allo stabilimento Stellantis di Melfi di superare le attuali sfide, di posizionarsi come un hub di eccellenza nella produzione di veicoli elettrici, si dà contribuire, in modo determinante, alla ripresa economica e alla transizione ecologica del Paese”.