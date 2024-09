Incontri sul tema salute per l’Assessore Latronico

“Ho incontrato l’assessore ai Rapporti con la sanità e alle Pari opportunità del Comune di Potenza, Angela Lavalle.

Abbiamo fatto una prima valutazione dei temi di comune interesse per fare della città capoluogo uno spazio di sperimentazione e accrescere i servizi territoriali, d’intesa con le aziende sanitarie e ospedaliere che erogano servizi nel territorio della città”.

Lo ha dichiarato Cosimo Latronico, assessore alla Salute della Regione Basilicata.

“Inoltre, ho incontrato le rappresentanze sindacali del settore della sanità – ha aggiunto Latronico – con cui intendo consolidare il dialogo per rendere gli strumenti di programmazione più efficaci in funzione di una conoscenza capillare delle esigenze del personale impiegato nelle strutture di cura regionali e, ovviamente, dei pazienti”.

In riferimento alle dotazioni organiche, “non bisogna dimenticare che il problema della carenza delle figure professionali che operano nella sanità – ha spiegato Latronico – è diffuso su tutto il territorio nazionale.

Questa constatazione, tuttavia, non ci impedirà di predisporre una strategia di intervento più celere per far contrarre i tempi di accesso alle cure.

Ci sarà bisogno di ridisegnare il supporto dei medici di medicina generale e di allargare la platea degli specializzandi che potranno dare il loro supporto in corsia, dove è necessario avere più personale rispetto al passato, per la tempestività d’intervento.

Pertanto, ci impegneremo a dare attuazione alle capacità assunzionali delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali con lo scorrimento delle graduatorie e la stabilizzazione del personale, dove ricorrono le condizioni”.