Futsal Senise, volti nuovi

Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di due giovani talenti per la stagione 2024/2025: Claudio D’Ignoti e Simone Aiello!

Entrambi in prestito dalla Meta Catania, campione d’Italia, che ringraziamo, arrivano con ottime referenze dalle loro esperienze nell’Under19 etnea.

Claudio, classe 2004, è un centrale difensivo che si distingue per le sue abilità in fase di palleggio ed è abile in transizione. Simone, classe 2005, è un’ala pivot rapida, con spiacciate doti offensive e un buon fiuto per il gol.

Questa sarà la loro prima esperienza in un campionato senior e siamo certi che porteranno grande valore alla nostra nuova linea verde che si appresta ad affrontare un difficile campionato!