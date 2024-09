Gwen Stefani annuncia l’uscita del nuovo album Bouquet

Gwen Stefani ha annunciato l’uscita del suo nuovo album in studio intitolato Bouquet, prevista per il 15 novembre in tutto il mondo.

Si tratta del primo disco pubblicato della popstar in oltre 7 anni.

Il primo singolo del progetto s’intitola Somebody Else’s, un brano soft-rock che si contraddistingue per il suono di chitarra anni ’70, già disponibile sulle piattaforme digitali.

Il singolo è stato registrato ‘alla vecchia maniera’ con una full band agli Smoakstack Studios e con il produttore pluripremiato Scott Hendricks. Anche il resto del disco è stato realizzato dal medesimo team. In questo senso il nuovo singolo guarda al passato, ma solo per fare il punto sul presente.

Il 30 settembre l’artista presenterà il nuovo singolo nel programma televisivo americano Jimmy Kimmel Live!.

Gwen Stefani ha vinto 3 Grammy e raggiunto il successo mondiale come performer, autrice e frontwoman di una delle band di maggior successo al mondo, i No Doubt, oltre ad avere una carriera solista multiplatino. Ha venduto ad oggi oltre 60 milioni di dischi nel mondo e re-inventato il genere alternative rock, ispirando generazioni diverse di cantanti.

Quest’anno i No Doubt si sono riuniti dopo 9 anni per una fantastica performance al festival Coachella.

ANSA