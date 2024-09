Festival delle opportunità, Pittella: Momento generatore di idee

“Faccio un plauso al Festival delle opportunità, come momento generatore di idee e di confronto.

Noi abbiamo bisogno di parlare con un mondo che non parla con noi e non ci ascolta che sono i giovani.

Ed abbiamo bisogno di farlo soprattutto in una Italia che, ripiegata sempre sulle politiche fiscali, non trova spazio per investimenti cospicui a favore dei giovani; ed abbiamo bisogno di farlo in Basilicata dove, fuor di retorica, abbiamo necessità di recuperare fiducia e appunto opportunità”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, intervenendo questa mattina a Potenza al Festival delle Opportunità, appuntamento clou di Potenza città dei giovani 2024.

“Come Presidente dell’Assemblea legislativa regionale ritengo che vada riscritta la legge 11 sulle politiche giovanili, ferma al 2000, attualizzandola.

Dovremo farlo proprio assieme ai giovani, dando loro il ruolo di ‘corpo intermedio’ della società, e nutrendoci di quelle aspettative senza le quali questa regione non può avere futuro”.