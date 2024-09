Feriti ucraini, riabilitazione a Pescopagano

“Dall’inizio del conflitto, Italia e Ucraina hanno condiviso strategie comuni per sostenere il popolo ucraino nel superare i danni causati dalla guerra”. Recita così il primo capoverso del Protocollo d’Intenti tra l’Azienda Ospedaliera Regionale Aor San Carlo Potenza e l’Ospedale di Leopoli cui è stato dato il via ufficiale ed operativo questa mattina, nell’Auditorium dell’ospedale di Pescopagano, con l’attivazione del percorso riabilitativo per il primo gruppo di feriti della guerra in corso tra Russia e Ucraina.

“Nell’agosto del 2023, con il supporto del Ministero della Salute italiano, – spiega il Protocollo d’Intesa presentato nello scorso mese di aprile alla presenza del ministro della Salute Schillaci – il è stata avviata un’iniziativa congiunta tra il centro riabilitativo Unbroken, che è un progetto dell’azienda sanitaria territoriale di Lviv ‘Ospedale clinico polispecialistico per metodi intensivi di trattamento e assistenza medica di emergenza’, e altre organizzazioni non governative nella regione di Lviv per fornire assistenza ai feriti a seguito dell’aggressione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina e ai civili.

Nell’ambito di questa iniziativa, è stato istituito un partenariato con centri italiani specializzati in protesizzazione e interventi riabilitativi, che già operano come supporto per l’assistenza medica d’emergenza in Ucraina.

In seguito agli incontri congiunti dei rappresentanti delle parti, – si legge ancora nel documento – è stato concordato di designare l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo – Ospedale San Francesco Di Paola a Pescopagano come sede per la riabilitazione di alto livello, che sarà inclusa nei già menzionati centri italiani specializzati in protesizzazione”.

“La Basilicata – ha dichiarato l’assessore alla Salute e politiche della persona Cosimo Latronico – dimostra ancora una volta impegno concreto e disponibilità ad intervenire attivamente sul fronte dell’accoglienza umanitaria, e in questo caso medica, alle popolazioni vittime di conflitti armati.

Esprimo pertanto un forte ringraziamento, anche a nome del presidente della Regione Vito Bardi, in primo luogo all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e all’ospedale ‘San Francesco di Paola’ di Pescopagano, nonché al Comune di Pescopagano, promotori, sottoscrittori e attuatori dell’Intesa. Che permetterà di supportare i cittadini ucraini colpiti dalla guerra attraverso un percorso di riabilitazione completo ed integrato che prevede non solo l’assistenza medica ma anche l’accoglienza e il supporto logistico ai pazienti, ai loro familiari e al personale medico dell’azienda sanitaria territoriale di Leopoli, alla 5P Europe Foundation”.