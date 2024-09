ASSESSORE MONGIELLO A INAUGURAZIONE CICLOVIA DELLA BELLEZZA

L’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, ha partecipato stamattina all’inaugurazione della Ciclovia della Bellezza, dedicata al naturalista Francesco Corbetta, del Parco di Gallipoli Cognato.

Un percorso di oltre 70 chilometri e ben dieci tappe all’interno della natura che si pone come avanguardia nel turismo lento dell’intera offerta dei parchi lucani.

Accompagnata dal presidente del Parco, Mario Ungaro, e dal direttore, Marco De Lorenzo, l’assessore Mongiello e dal primo cittadino di Accettura, Alfonso Vespe, in rappresentanza di tutti i sindaci dell’area, ha percorso a piedi un tratto della nuova ciclovia insieme a tanti volontari, guardiaparco, carabinieri forestali e appassionati.

L’assessore ha quindi dichiarato: “Siamo in uno dei luoghi più evocativi della nostra regione, ai piedi delle Dolomiti lucane e all’interno di uno dei nostri parchi naturali più suggestivi e importanti, per inaugurare un nuovo percorso che rappresenta per tutti noi un fiore all’occhiello per lo sviluppo turistico, economico e ambientale della nostra terra”.

Ringraziando tutti promotori dell’iniziativa e i sindaci, l’assessore Mongiello ha sottolineato: “Sono emozionata di tanta bellezza e saluto la famiglia del professore Corbetta che tanto ha fatto per questo parco.

Vogliamo raccontare una storia nuova – ha aggiunto Mongiello – fatta di bellezza, crescita ed ecosostenibilità. In una terra, la nostra, che ha tutto per diventare vero e proprio punto di riferimento della ricettività dello stare bene e del vivere nella natura”.