Potenza-Sorrento 1-0, tabellino della gara e ripresa allenamenti

Nella quarta giornata del campionato di Serie C Now il Potenza vince per 1-0 contro il Sorrento. I rossoblù conquistano tre punti importantissimi grazie al gol di Emanuele Schimmenti e volano a quota 7 punti in classifica.

TABELLINO

POTENZA-SORRENTO 1-0

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Novella, Sciacca, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe (41’st Riggio), Erradi (26’st Ghisolfi); Rosafio (24’st Schimmenti), Caturano, D’Auria (26’st Firenze). A disp.: Alastra, Galiano, Galletta, Ferro, Rossetti, Milesi, Selleri, Vilardi, Rillo. All.: De Giorgio.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco (38’st Vitiello), Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello (38’st Riccardi), De Francesco (38’st Lops), Cuccurullo; Guadagni (29’st Colangiuli), Musso (17’st Polidori), Bolsius. A disp.: Harrasser, Albertazzi, Colombini, Carotenuto, Scala, Di Somma, Cadili, Palella, Esposito. All.: Barilari.

Arbitro: Lovison di Padova (Boggiani-El Filali). Quarto ufficiale: Valentini di Brindisi.

Reti: 34’st Schimmenti.

Note: Ammoniti: Felippe (P), Bolsius (S). Angoli: 2-6. Recupero: 0’pt e 5’st. Spettatori: 2404 per un incasso di euro 21.765,97.

RIPRESA ALLENAMENTI

Il Potenza riprende gli allenamenti sabato 14 settembre alle ore 09:30.